Киевским больницам приказали подготовить палаты к приему высших госчиновников и их детей

В связи с эпидемией коронавируса, Кабмин продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию. Помимо этого, эпидемия инфекции в Киеве набирает обороты и количество инфицированных в столице возросло до 39 человек. О том, как киевские больницы готовятся к приему государственных деятелей и VIP-пациентов передает Bihus.Info. В частности, в распоряжении у журналистов оказалась копия приказа о лечении "особенных пациентов", который департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал медицинским учреждениям города. В приказе речь идет о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана, а именно о чиновникахвысокого уровня страны. Департамент определил перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов и прописал особые требования к содержанию больных. В списке назвао 17 медицинских учреждений, среди которых Александровская больница, Детская клиническая больница №7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии. Включение детской больницы в список может означать, что для детей высших госчиновников также будут готовить вип-палаты. Согласно законодатедльству, государственная охрана полежена Президенту Украины, Главе Верховного Совета, Премьер-министру, Министру иностранных дел, бывшим президентам, спикерам и премьерам, а также другим лицам по решению Президента. Среди главных требований: отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами. палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них. Медучреждениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием. В профессиональном составе бригад медицинской помощи для VIP-пациентов должно быть по четыре человека - врач, двое фельдшеров и водитель. Все они должны иметь опыт работы в заведениях экстренной медицинской помощи не менее 5 лет. Если таковых не найдется, то бригады должны формироваться с "наиболее квалифицированных медицинских работников". Скриншоты документа: bihus.info Как сообщали Українські Новини, Кабмин разрешил предприятиям перевозить сотрудников на арендованном транспорте во время карантина