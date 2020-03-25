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25 марта 2020, среда, 20:08 466 Документ
Общество 2020-03-25T20:30:29+02:00
Українські Новини
Киевским больницам приказали подготовить палаты к приему высших госчиновников и их детей

Киевским больницам приказали подготовить палаты к приему высших госчиновников и их детей

Елизавета Кесельман
Чиновники, Больницы, Коронавирус, Госчиновники, Коронавирус у чиновников
Больница. Фото: pixabay
Больница. Фото: pixabay

В связи с эпидемией коронавируса, Кабмин продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию. Помимо этого, эпидемия инфекции в Киеве набирает обороты и количество инфицированных в столице возросло до 39 человек. О том, как киевские больницы готовятся к приему государственных деятелей и VIP-пациентов передает Bihus.Info.

В частности, в распоряжении у журналистов оказалась копия приказа о лечении "особенных пациентов", который департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал медицинским учреждениям города.

В приказе речь идет о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана, а именно о чиновникахвысокого уровня страны.

Департамент определил перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов и прописал особые требования к содержанию больных.

В списке назвао 17 медицинских учреждений, среди которых Александровская больница, Детская клиническая больница №7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии.

Включение детской больницы в список может означать, что для детей высших госчиновников также будут готовить вип-палаты.

Согласно законодатедльству, государственная охрана полежена Президенту Украины, Главе Верховного Совета, Премьер-министру, Министру иностранных дел, бывшим президентам, спикерам и премьерам, а также другим лицам по решению Президента.   

Среди главных требований:

  • отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами.
  • палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями.
  • предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.
  • Медучреждениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.
  • В профессиональном составе бригад медицинской помощи для VIP-пациентов должно быть по четыре человека - врач, двое фельдшеров и водитель.
  • Все они должны иметь опыт работы в заведениях экстренной медицинской помощи не менее 5 лет.
  • Если таковых не найдется, то бригады должны формироваться с "наиболее квалифицированных медицинских работников".

 

 

Скриншоты документа: bihus.infoСкриншоты документа: bihus.info

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