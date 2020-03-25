Киевским больницам приказали подготовить палаты к приему высших госчиновников и их детей

В частности, в распоряжении у журналистов оказалась копия приказа о лечении "особенных пациентов", который департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал медицинским учреждениям города.

В приказе речь идет о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана, а именно о чиновникахвысокого уровня страны.

Департамент определил перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов и прописал особые требования к содержанию больных.

В списке назвао 17 медицинских учреждений, среди которых Александровская больница, Детская клиническая больница №7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии.

Включение детской больницы в список может означать, что для детей высших госчиновников также будут готовить вип-палаты.

Согласно законодатедльству, государственная охрана полежена Президенту Украины, Главе Верховного Совета, Премьер-министру, Министру иностранных дел, бывшим президентам, спикерам и премьерам, а также другим лицам по решению Президента.

Среди главных требований:

отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами.

палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями.

предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.

Медучреждениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.

В профессиональном составе бригад медицинской помощи для VIP-пациентов должно быть по четыре человека - врач, двое фельдшеров и водитель.

Все они должны иметь опыт работы в заведениях экстренной медицинской помощи не менее 5 лет.

Если таковых не найдется, то бригады должны формироваться с "наиболее квалифицированных медицинских работников".

Скриншоты документа: bihus.info

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