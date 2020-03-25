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25 марта 2020, среда, 19:34 439
Финансы 2020-03-25T19:57:46+02:00
Українські Новини
НБУ намерен провести очередной аукцион по обмену безналичных долларов на наличные 30 марта

НБУ намерен провести очередной аукцион по обмену безналичных долларов на наличные 30 марта

Елена Новикова
НБУ, Валютный аукцион, Аукцион, Обмен безналичных долларов, Наличные доллары
Доллар
Доллар

В то время, как доллар и евро продолжают расти в обменниках, Национальный банк намерен провести очередной аукцион по обмену безналичных долларов на наличные 30 марта.

Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.

"Мы будем проводить аукционы. Мы думаем, что следующий аукцион по продаже наличного доллара будем проводить в понедельник", - сказал замглавы Национального бакнка Украины.

По его словам, на следующей неделе Национальный банк Украины также планирует завести определенную партию наличных долларов.

"Будем проводить регулярно, пока не удовлетвориться спрос на наличный доллар", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в период с 10 по 23 марта включительно продал на межбанковском валютном рынке 2 069,6 млн долларов для удержания курса гривны.

24 марта НБУ не выходил на межбанк.

Также Национальный банк Украины не продавал валюту на межбанке для сдерживания курса гривны в среду, 25 марта, и получил партию наличного доллара для подкрепления касс банков.

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