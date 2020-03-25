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25 марта 2020, среда, 20:36 89
Жизнь 2020-03-25T20:45:11+02:00
Українські Новини
Популярные песни о новом коронавирусе с заразительным мотивом

Популярные песни о новом коронавирусе с заразительным мотивом

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Коронавирус в мире, Песни о коронавирусе

На фоне пандемии Covid-19 люди по всему миру не только создают мемы, но и пишут песни о коронавирусе. Композиции с заразительным мотивом набирают десятки миллионов просмотров. Українські Новини собрали популярные песни о новом вирусе.


Зажигательный хит из Мексики. Под латиноамериканский ритм певец разъясняет простые правила гигиены, которые уберегут от вируса. 



Вьетнамский анимированный ролик в игривой форме рассказывает что делать, чтобы не заразиться. Видео стало действительно вирусным - в соцсетях оно вызвало танцевальный челлендж.



Даже дети составляют песни о коронавирусе. Девочка под гитару поет, как она ненавидит коронавирус, ведь из-за карантина ей приходится сидеть дома. 



Этот исполнитель непринужденно поет о ходе и последствиях болезни. 



Еще одна песня на испанском с заразительным мотивом - стоит пару раз послушать, и песня будет играть в голове целый день. 



Украинский певец Потап также выпустил песню о коронавирусе. Новый трек получил название "Карантин".



Как сообщали Українські Новини, Путин в костюме Хайзенберга рассмешил соцсети: лучшие мемы и фотожабы. 

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