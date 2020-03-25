Популярные песни о новом коронавирусе с заразительным мотивом

На фоне пандемии Covid-19 люди по всему миру не только создают мемы, но и пишут песни о коронавирусе. Композиции с заразительным мотивом набирают десятки миллионов просмотров. Українські Новини собрали популярные песни о новом вирусе.



Зажигательный хит из Мексики. Под латиноамериканский ритм певец разъясняет простые правила гигиены, которые уберегут от вируса.







Вьетнамский анимированный ролик в игривой форме рассказывает что делать, чтобы не заразиться. Видео стало действительно вирусным - в соцсетях оно вызвало танцевальный челлендж.







Даже дети составляют песни о коронавирусе. Девочка под гитару поет, как она ненавидит коронавирус, ведь из-за карантина ей приходится сидеть дома.







Этот исполнитель непринужденно поет о ходе и последствиях болезни.







Еще одна песня на испанском с заразительным мотивом - стоит пару раз послушать, и песня будет играть в голове целый день.







Украинский певец Потап также выпустил песню о коронавирусе. Новый трек получил название "Карантин".







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