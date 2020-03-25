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25 марта 2020, среда, 14:26 666
Кабмин 2020-03-25T14:30:17+02:00
Українські Новини
Границу Украины для пассажирских перевозок должны закрыть до 28 марта, - Шмыгаль

Границу Украины для пассажирских перевозок должны закрыть до 28 марта, - Шмыгаль

Анна Рудык
Кабмин, МВД, Мининфраструктуры, Денис Шмыгаль, карантин в Украине, чрезвычайная ситуация
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

После введения чрезвычайной ситуации, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры, Министерству юстиции и Министерству внутренних дел (МВД) запретить пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом он сказал в ходе заседания Кабинета Министров 25 марта, передают Українські Новини.

"Предлагается Мининфраструктуры, Минюсту, МВД, Министерству иностранных дел, профильным вице-премьер-министрам неотлагательно разработать и подать предложения, касательно закрытия границы Украины для любого пассажирского сообщения", - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что до 28 марта Украина должна прекратить любое движение пассажиров через границу Украины.

Шмыгаль подчеркнул, что это решение будет принято во время внеочередного заседания Кабмина.

Также он добавил, что в последние недели единственным источником попадания коронавируса в Украину были вернувшиеся из-за границы граждане.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию. Украинцы будут праздновать Пасху с ограничениями.

Также МОЗ за стуки подтвердили 29 новых случаев коронавируса, всего 113 зараженных.

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