Синоптик рассказал, когда арктический холод уйдет из Украины: прогноз до конца марта

После того, как в Украину на выходных вернулась зима, с морозами ночью местами до -14, снегопадами и шквалами ветра, теплая весенняя погода вернется только в начале апреля, когда средняя температура будет свыше 5 градусов тепла. Об этом сообщил в Facebook начальник Черкасского областного центра гидрометеорологии Виталий Постригань. Синоптик пояснил, что на этой неделе погоду в Украине будет формировать холодный антициклон, который перемещается из Скандинавии. "Именно он "вернул" атмосферные течения из теплых южных в северо-восточных, что обусловило ультра полярное вторжения арктического воздуха в наш регион", – сообщил Постригань. Он добавил, на текущей неделе в Украине ожидаются заморозки, вплоть до минус 8 градусов. При этом прогнозируются порывы ветра до 15-20 м\/с. Погода улучшится только к концу марта, днем воздух прогреется максимум до +16 градусов. Прогноз погоды в Украине на 2 недели от Метеопрог. Как сообщали Українські Новини, после существенных морозов в Украину ворвется весеннее тепло. Также синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз с природными катаклизмами, засухами и потопами.