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  • Синоптик рассказал, когда арктический холод уйдет из Украины: прогноз до конца марта
25 марта 2020, среда, 05:50 23 Карта
Жизнь 2020-03-25T05:50:01+02:00
Українські Новини
Синоптик рассказал, когда арктический холод уйдет из Украины: прогноз до конца марта

Синоптик рассказал, когда арктический холод уйдет из Украины: прогноз до конца марта

Надежда Комендантова
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Весна. Снег. Фото: blackseatv.
Весна. Снег. Фото: blackseatv.

После того, как в Украину на выходных вернулась зима, с морозами ночью местами до -14, снегопадами и шквалами ветра, теплая весенняя погода вернется только в начале апреля, когда средняя температура будет свыше 5 градусов тепла.

Об этом сообщил в Facebook начальник Черкасского областного центра гидрометеорологии Виталий Постригань.

Синоптик пояснил, что на этой неделе погоду в Украине будет формировать холодный антициклон, который перемещается из Скандинавии.

"Именно он "вернул" атмосферные течения из теплых южных в северо-восточных, что обусловило ультра полярное вторжения арктического воздуха в наш регион", – сообщил Постригань.

Он добавил, на текущей неделе в Украине ожидаются заморозки, вплоть до минус 8 градусов. При этом прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с. Погода улучшится только к концу марта, днем воздух прогреется максимум до +16 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 2 недели от Метеопрог.Прогноз погоды в Украине на 2 недели от Метеопрог.

Как сообщали Українські Новини, после существенных морозов в Украину ворвется весеннее тепло.

Также синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз с природными катаклизмами, засухами и потопами.

 

 

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