Зеленский думает, как оставить людей дома в праздник Пасхи

Президент Владимир Зеленский заявляет, что государство готовит и вскоре презентует проект "Пасха дома", который позволит избежать собрания толп в церквях во время карантина из-за распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передают Українськi Новини.



"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", - сказал он.



Детали о проекте в сообщении не уточняются.



В то же время говорится, что Зеленский на селекторном совещании с председателями областных государственных администраций и мэрами областных центров проинформировал их о своих переговорах с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения коронавируса.



"Руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим", - рассказал он.



В ходе совещания был рассмотрен вопрос возможности размещения патрулей возле храмов и церквей.



"В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг", - сказано в сообщении.



Зеленский сообщил, что договорился с главами церквей о включении при необходимости их представителей в областные штабы, которые занимаются предотвращением распространения коронавируса.



Как сообщали Українськi Новини, в среду Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех областях до 24 апреля.



Православная Пасха в этом году будет отмечаться 19 апреля.