подписаться на рассылку
27.45 28.2
29.5 30.5
˟
25 марта 2020, среда, 17:43 1636
Общество 2020-03-25T18:10:57+02:00
Українські Новини
Зеленский думает, как оставить людей дома в праздник Пасхи

Зеленский думает, как оставить людей дома в праздник Пасхи

Валерия Драгомирова
Пасха, Владимир Зеленский, карантин в Украине, Пасха дома
Пасха. Фото: pixabay
Пасха. Фото: pixabay

Президент Владимир Зеленский заявляет, что государство готовит и вскоре презентует проект "Пасха дома", который позволит избежать собрания толп в церквях во время карантина из-за распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передают Українськi Новини.

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", - сказал он.

Детали о проекте в сообщении не уточняются.

В то же время говорится, что Зеленский на селекторном совещании с председателями областных государственных администраций и мэрами областных центров проинформировал их о своих переговорах с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения коронавируса.

"Руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим", - рассказал он.

В ходе совещания был рассмотрен вопрос возможности размещения патрулей возле храмов и церквей.

"В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг", - сказано в сообщении.

Зеленский сообщил, что договорился с главами церквей о включении при необходимости их представителей в областные штабы, которые занимаются предотвращением распространения коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, в среду Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех областях до 24 апреля.

Православная Пасха в этом году будет отмечаться 19 апреля.

Больше новостей о: Пасха Владимир Зеленский карантин в Украине Пасха дома

Зеленский думает, как оставить людей дома в праздник Пасхи
Кабмин продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию. Украинцы будут праздновать Пасху с ограничениями
Новости
Первый случай коронавируса подтвердили в Сумской области 18:50
Депутаты Рады решают, приходить ли на внеочередное заседание в масках, перчатках и защитных очках 18:48
Для борьбы с коронавирусом Иран запретит масштабное празднование мусульманского Нового года 18:34
Хантавирус уже давно в Украине, но угрозы эпидемии нет, – вирусолог 18:34
В ВОЗ рассказали о вакцинации в условиях пандемии 18:32
больше новостей
Для пенсионеров "АТБ" ввел спецчасы. Когда в супермаркеты будут пускать только пожилых людей 05:45
Индексация пенсий: сколько пенсионеров и какое повышение получат в мае 05:46
Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ" 05:45
Украинские туроператоры просят туристов не подавать заявки на аннулирование туров 07:00
Бывшая "Мисс Италия" и звезда кино умерла от коронавируса, – СМИ 11:56
больше новостей
Борис Патон покидает пост президента НАНУ 23:07
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни не существует 09:30
Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены 18:55
Во время карантина Нацполиция хочет купить подарки и награды на 6 млн 19:47
"АТБ" вводит специальные часы для обслуживания пенсионеров 11:11
больше новостей
В Киеве новая вспышка коронавируса. Количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 34 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok