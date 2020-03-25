Когда украинцы переходят на летнее время и как правильно подготовиться

В Украине переход на летнее время традиционно произойдет в последнее воскресенье марта, с 28 на 29. В 3 часа утра украинцы переведут стрелки часов на час вперед, потому вставать придется раньше. По словам психологов и медиков, организм человека переход на летнее время переносит труднее, чем на зимнее. О том, как минимизировать вред от перевода часов, расскажут Українські Новини.

Чтобы смягчить вред от перехода на летнее время необходимо:

в ночь с воскресенья на понедельник лечь спать раньше;

просыпаться на 5-10 минут раньше на протяжении 2-3 дней

сбалансированно питаться и включить больше витаминов в рацион;

соблюдать питьевой режим;

не пить напитки, которые содержат кофеин, за 3-5 часов до сна;

во второй половине дня не употреблять алкоголь;

не использовать телефон и компьютер за 1 час до сна;

хорошо проветривать спальню и поддерживать там прохладную температуру воздуха;

засыпать в полной тишине и темноте.

Как сообщали Українські Новини, Европарламент отменил переход на зимнее и летнее время с 2021 года.

Ранее сообщалось о том, опасен ли переход на летнее время для здоровья.