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25 марта 2020, среда, 05:30 497
Жизнь 2020-03-25T05:30:01+02:00
Українські Новини
Когда украинцы переходят на летнее время и как правильно подготовиться

Когда украинцы переходят на летнее время и как правильно подготовиться

Елена Новикова
Летнее время, Перевод часов, переход на летнее время, Летнее время-2020
Часы. Фото: ktovkurse.com
Часы. Фото: ktovkurse.com

В Украине переход на летнее время традиционно произойдет в последнее воскресенье марта, с 28 на 29. В 3 часа утра украинцы переведут стрелки часов на час вперед, потому вставать придется раньше. По словам психологов и медиков, организм человека переход на летнее время переносит труднее, чем на зимнее. О том, как минимизировать вред от перевода часов, расскажут Українські Новини.

Чтобы смягчить вред от перехода на летнее время необходимо:

  • в ночь с воскресенья на понедельник лечь спать раньше;
  • просыпаться на 5-10 минут раньше на протяжении 2-3 дней
  • сбалансированно питаться и включить больше витаминов в рацион;
  • соблюдать питьевой режим;
  • не пить напитки, которые содержат кофеин, за 3-5 часов до сна;
  • во второй половине дня не употреблять алкоголь;
  • не использовать телефон и компьютер за 1 час до сна;
  • хорошо проветривать спальню и поддерживать там прохладную температуру воздуха;
  • засыпать в полной тишине и темноте.

Как сообщали Українські Новини, Европарламент отменил переход на зимнее и летнее время с 2021 года.

Ранее сообщалось о том, опасен ли переход на летнее время для здоровья.

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