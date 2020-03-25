В России объявили следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы

Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы из-за распространения коронавируса. Об этом он сказал в своем телеобращении, передает российский "Интерфакс".

Таким образом, длинные выходные продлятся с ближайшей субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля.

"Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит", - заявил Путин.

"Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения - людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них и для всех граждан стоит задача сейчас максимально снизить риски", - добавил он.



В России количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 163 - до 658, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



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Ранее в аннексированном Крыму подтвердили еще 6 случаев коронавируса.



Кроме того, по данным разведки, в "ЛНР/ДНР" скрывают информацию о коронавирусе.