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25 марта 2020, среда, 20:14 830
Кабмин 2020-03-25T20:22:24+02:00
Українські Новини
Вернуть оставшихся за границей украинцев будет проблематично, - Кулеба

Вернуть оставшихся за границей украинцев будет проблематично, - Кулеба

Елена Новикова
министр иностранных дел, Дмитрий Кулеба, Возвращение в Украину, Эвакуация украинцев, Возвращение украинцев
Дмитрий Кулеба. Скриншот трансляции 1+1
Дмитрий Кулеба. Скриншот трансляции 1+1

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дальнейшее возвращение 20 тыс. украинцев, которые изъявили желание вернуться, будет проблематичным.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина", передают Українські Новини.

"20 тыс. украинцев - это те, которые изъявили желание вернуться в Украину и проинформировали об этом консульства и посольства Украины. Теперь логистика их возвращения будет существенно усложнена и не только из-за решения, которое было озвучено (прекратить с 28 марта регулярные пассажирские перевозки через границу), а также из-за того, что многие страны сворачивают авиасообщение и поэтому очень проблемно добраться, например, из Латинской Америки или с островов в Тихом Океане, потому что рейсы сворачиваются и границы закрываются", - сказал он.

Кулеба уточнил, что граница закрывается для регулярного сообщения, а на частном автомобиле или пешком границу можно будет пересекать.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль в среду поручил Министерству инфраструктуры, Министерству юстиции и Министерству внутренних дел (МВД) внести предложения по закрытию до 28 марта границы для пассажирского сообщения для предотвращения распространения коронавируса.

По состоянию на 20:00 24 марта, по данным МИДа, 78 592 украинца, пребывавших за рубежом, эвакуированы в Украину.

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