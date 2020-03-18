Вирусные шутки о коронавирусе скрашивают карантинные будни украинцев

Карантин в Украине — это серьезно. В трех областях страны объявили режим чрезвычайной ситуации. Люди работают удаленно, метро не ходит, а президент просит не выходить на улицу без лишней необходимости. Чем еще заняться дома, как не просмотром мемов и шуток о карантине и коронавирусе.

Вроде бы просто комбинация из трёх разных видео, но я в слюни pic.twitter.com/Gy8oKWluwz — Vadim Elistratov (@great_laziness) March 17, 2020

Travel bloggers during quarantine pic.twitter.com/My9resT2wq — Randall Otis (@RandallOtisTV) March 13, 2020

Как сообщали Українські Новини, есть полезные лайфхаки и сервисы, которые за три недели карантина помогут подтянуть иностранный язык.

Кроме того, на карантине можно заниматься спортом, читать книги и готовить.

Чтобы не заскучать, есть подборка сериалов, которые можно посмотреть на карантине.

Пока самые крупные сети кинотеатров в Киеве закрылись, можно соскучиться по интересным фильмам. Но многие киноленты можно смотреть онлайн у себя дома.

Есть много фильмов и книг о вирусах и эпидемиях. Как оказалось, у выдумки авторов пугающе много общего с реальностью.

В Чикаго в закрытом на карантин из-за коронавируса океанариуме пингвинов выпустили погулять по территории и посмотреть на рыб. Пингвины были удивлены.

Самый большой в мире фестиваль музыки и искусств Coachella перенесли на октябрь из-за вспышки коронавируса.