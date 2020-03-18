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18 марта 2020, среда, 21:29 1917
Lifestyle 2020-03-18T21:58:17+02:00
Українські Новини
Вирусные шутки о коронавирусе скрашивают карантинные будни украинцев

Вирусные шутки о коронавирусе скрашивают карантинные будни украинцев

Кира Молчанова
Коронавирус, мемы, Мемы года, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Мемы про коронавирус.
Мемы про коронавирус.

Карантин в Украине — это серьезно. В трех областях страны объявили режим чрезвычайной ситуации. Люди работают удаленно, метро не ходит, а президент просит не выходить на улицу без лишней необходимости. Чем еще заняться дома, как не просмотром мемов и шуток о карантине и коронавирусе.

Как сообщали Українські Новини, есть полезные лайфхаки и сервисы, которые за три недели карантина помогут подтянуть иностранный язык.

Кроме того, на карантине можно заниматься спортом, читать книги и готовить.

Чтобы не заскучать, есть подборка сериалов, которые можно посмотреть на карантине.

Пока самые крупные сети кинотеатров в Киеве закрылись, можно соскучиться по интересным фильмам. Но многие киноленты можно смотреть онлайн у себя дома.

Есть много фильмов и книг о вирусах и эпидемиях. Как оказалось, у выдумки авторов пугающе много общего с реальностью. 

В Чикаго в закрытом на карантин из-за коронавируса океанариуме пингвинов выпустили погулять по территории и посмотреть на рыб. Пингвины были удивлены.

Самый большой в мире фестиваль музыки и искусств Coachella перенесли на октябрь из-за вспышки коронавируса.

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