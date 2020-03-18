Вирусные шутки о коронавирусе скрашивают карантинные будни украинцев

Карантин в Украине — это серьезно. В трех областях страны объявили режим чрезвычайной ситуации. Люди работают удаленно, метро не ходит, а президент просит не выходить на улицу без лишней необходимости. Чем еще заняться дома, как не просмотром мемов и шуток о карантине и коронавирусе. Вроде бы просто комбинация из трёх разных видео, но я в слюни pic.twitter.com\/Gy8oKWluwz — Vadim Elistratov (@great_laziness) March 17, 2020 Travel bloggers during quarantine pic.twitter.com\/My9resT2wq — Randall Otis (@RandallOtisTV) March 13, 2020 Дякуючи китайцям за прикрасно весну #coronapocolypse #коронавирус #коронавирусвукраине #коронавірус #COROVID19 #переозвучка pic.twitter.com\/fi6lVSLifZ — Іллюшко Fm (@waterboy9255) March 15, 2020 Как сообщали Українські Новини, есть полезные лайфхаки и сервисы, которые за три недели карантина помогут подтянуть иностранный язык. Кроме того, на карантине можно заниматься спортом, читать книги и готовить. Чтобы не заскучать, есть подборка сериалов, которые можно посмотреть на карантине. Пока самые крупные сети кинотеатров в Киеве закрылись, можно соскучиться по интересным фильмам. Но многие киноленты можно смотреть онлайн у себя дома. Есть много фильмов и книг о вирусах и эпидемиях. Как оказалось, у выдумки авторов пугающе много общего с реальностью. В Чикаго в закрытом на карантин из-за коронавируса океанариуме пингвинов выпустили погулять по территории и посмотреть на рыб. Пингвины были удивлены. Самый большой в мире фестиваль музыки и искусств Coachella перенесли на октябрь из-за вспышки коронавируса.