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15 марта 2020, воскресенье, 12:21 42
Lifestyle 2020-03-15T12:23:06+02:00
Українські Новини
Как подтянуть английский за три недели карантина

Как подтянуть английский за три недели карантина

Валерия Драгомирова
Английский язык, Коронавирус, карантин в Украине, Изучение английского
Английский. Фото: pixabay
Английский. Фото: pixabay

Во время карантина в Украине, который продлится минимум до 3 апреля, можно не только пересмотреть фильмы и сериалы, а также подтянуть свой английский. Українські Новини расскажут о полезных приложениях и лайфхаках для изучения языка.

Приложения для запоминания английских слов

Easy Ten для Android или iOS. А также Fun easy learn English для Android или Words для iOS.

Каждое из указанных приложений содержит несколько тысяч слов на английском языке. Все слова разбиты на группы и подгруппы, в каждой подгруппе собрано 5-10 слов. Эта лексика будет прорабатываться при помощи нескольких видов заданий. Вам надо будет подобрать картинку к слову, перевести его на русский, написать его под диктовку, вставить в него пропущенные буквы и т. д. Таким образом, вы несколько раз повторяете слово, запоминаете его звучание и написание.

Флэшкарты Anki

Это приложение для заучивания английских слов есть в версии для Android и для iOS. Флэшкарты — это современный аналог классических карточек для изучения английских слов на планшете и телефоне. Вы избавляетесь от необходимости самостоятельно искать слова, ведь вам предложат готовые наборы для скачивания.

Как улучшить понимание английского на слух при помощи гаджета

Смотрим видеоролики

Видеоматериалы подойдут визуалам — тем, кому кроме прослушивания голоса в голове важно еще и видеть картинку. На смартфон или планшет можно загрузить интересные видеоролики или очередную серию вашего любимого сериала.

Слушаем песни на английском

Это, скорее, развлечение, но и любимые песни могут вам помочь научиться понимать английский на слух. Если вы будете прослушивать песню и одновременно изучать ее текст, то развлечение превратится в нескучное упражнение по аудированию. К тому же, вы можете выучить парочку новых слов, что будет совсем не лишним. Изучать тексты песен вы можете на сайтах azlyrics.com или amalgama-lab.com.

Как поработать над навыком чтения при помощи мобильных устройств

Читаем новости

Чтение новостей на английском — относительно простая, но очень полезная задача. По сравнению с чтением художественной литературы, времени это отнимает немного, зато вы сможете не просто почитать на английском, но и узнать новые слова, а также последние события в мире. Можно пользоваться приложениями Newsroom: News Worth Sharing или BBC News для Android и Newsy или BBC News для iOS.

Читаем увлекательные посты

Подпишитесь на аккаунты для изучающих английский в Instagram или Twitter и читайте их посты. Вам пригодятся как заметки на английском, так и советы по изучению языка. В Instagram можно подписаться на аккаунт вашего кумира — англоязычного певца или актера или аккаунт интересной вам тематики. Например, если вас всегда манил космос, подпишитесь на Instagram NASA.

Читаем книги на английском языке

Можно установить приложение для чтения Moon+Reader для Android и iBooks для iOS. Также можно скачать книги бесплатно на сайтах english-easy-ebooks.com или english-e-books.net.

Ранее Українські Новини писали, чем заняться на карантине

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