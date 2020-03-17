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17 марта 2020, вторник, 12:25 157
Общество 2020-03-17T12:43:04+02:00
Українські Новини
Киевское метро закроют сегодня в 23:00

Киевское метро закроют сегодня в 23:00

Анна Рудык
Метрополитен, Метро, Киевский метрополитен, карантин в Киеве, карантин в Украине
Киевский метрополитен
Киевский метрополитен

Киевский метрополитен будет закрыт с 23:00 вторника, 17 марта, до 3 апреля из-за карантина для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в видеообращении на странице в Facebook, передают Українськi Новини.

"Киев живет в условиях суровых ограничительных мер. Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановлению кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому, сегодня с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля", - сказал он.

Он отметил, что наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.

Также Кличко призвал киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома, а тем, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих - пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Как сообщали Українськi Новини, харьковское метро закрывается сегодня в 20:00.

Также в Киеве продолжают работать стихийные рынки, кофейни, киоски с шаурмой и цветочные ларьки.

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Киевское метро закроют сегодня в 23:00
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