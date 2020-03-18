Вірусні жарти про коронавирус скрашують карантинні будні українців

Карантин в Україні — це серйозно. У трьох областях країни оголосили режим надзвичайної ситуації. Люди працюють віддалено, метро не ходить, а президент просить не виходити на вулицю без зайвої необхідності. Чим ще зайнятися вдома, як не переглядом мемів і жартів про карантин і коронавірус. Начебто просто комбінація з трьох різних відео, але я в слюні pic.twitter.com\/Gy8oKWluwz — Vadim Elistratov (@great_laziness) March 17, 2020 Travel bloggers during quarantine pic.twitter.com\/My9resT2wq — Randall Otis (@RandallOtisTV) March 13, 2020 Дякуючи китайцям за прикрасно весну #coronapocolypse #коронавірус #коронавирусвукраине #коронавірус #COROVID19 #переозвучування pic.twitter.com\/fi6lVSLifZ — Іллюшко Fm (@waterboy9255) March 15, 2020 Як повідомляли Українські Новини, є корисні лайфхаки і сервіси, які за три тижні карантину допоможуть підтягнути іноземну мову. Крім того, на карантині можна займатися спортом, читати книги і готувати. Щоб не занудьгувати, є добірка серіалів, які можна подивитися на карантині. Поки найбільші мережі кінотеатрів у Києві закрилися, можна скучити по цікавим фільмам. Але багато кінострічок можна дивитися онлайн у себе вдома. Є багато фільмів і книг про віруси і эпидемії. Як виявилося, у вигадках авторів є надто багато спільного з реальністю. В Чикаго в закритому на карантин через коронавірус океанаріумі пінгвінів випустили погуляти по території і подивитися на риб. Пінгвіни були здивовані. Найбільший у світі фестиваль музики і мистецтв Coachella перенесли на жовтень через спалах коронавірусу.