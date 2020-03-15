Захватывающие сериалы, чтобы не скучать на карантине

В Украине ввели карантин из-за коронавируса до 3 апреля. Украинцам рекомендуют работать дистанционно, по возможности не выходить на улицу. Для того, чтобы не скучать во время карантина, Українські Новини подготовили подборку сериалов.

Ведьмак

Действие сериала, основанного на одноименной фэнтези-саге Анджея Сапковского, разворачивается вокруг ведьмака Геральта из Ривии — наемника-мутанта, который специализируется на уничтожении чудовищ и ведет кочевой образ жизни, стараясь найти собственное место в жестоком мире. Однако когда судьба сводит Геральта с могущественной чародейкой Йеннифэр и юной принцессой Цириллой из Цинтры, хранящей мрачный секрет, ведьмак оказывается втянут в жестокое противостояние между двумя воинственно настроенными народами, борющимися за власть над обширными землями.

Мандалорец

События сериала будут происходить после крушения Империи и до формирования Первого Ордена и расскажут о приключениях одинокого стрелка на самой окраине Галактики, куда не смогла добраться Новая Республика.

Очень странные дела (3 сезона)

Действия сериала происходят в ноябре 1983 года в небольшом провинциальном городке Хоукинс, расположенном в штате Индиана, где в местной лаборатории, принадлежащей департаменту энергетики США, таинственным образом пропадает один из сотрудников.



Спустя некоторое время спокойствие тихого городка нарушает еще одно загадочное исчезновение двенадцатилетнего паренька по имени Уилл. Однако, узнав о пропаже товарища, друзья Уилла решают не оставаться в стороне и начинают собственное расследование.

Леденящие душу приключения Сабрины (3 сезона)

Сериал, основанный на одноименном комиксе, повествует о полуведьме-полусмертной Сабрине Спеллман, живущей в городке Гриндэйл. Девушка живет обычной жизнью подростка: ходит в школу, встречается с одноклассником и обожает фильмы ужасов. Но после своего шестнадцатого дня рождения она должна сделать выбор: полностью отказаться от своих способностей или стать могущественной ведьмой. Казалось бы, решение очевидно, но Сабрине придется полностью разорвать контакты со своими друзьями-смертными и поехать в школу для ведьм.

Половое воспитание (2 сезона)

Шестнадцатилетний Отис с малых лет знает о том, как справляться со сложными ситуациями, которые связанны с сексом. Все дело в его матери Джин, ведь она – невозмутимый и раскованный сексолог. Несмотря на это, сам Отис – застенчивый и неуклюжий девственник с патологической боязнью собственного тела. Но однажды он понимает, что ему не нужно заниматься этим самому, чтобы давать уроки сексуального просвещения старшеклассникам. Поэтому, заручившись поддержкой бунтарки Мейв, Отис открывает подпольную клинику для подростков в школьном туалете.

Новый Папа

Ленни Белардо впал в кому, так что кардиналам ничего не остаётся, кроме как выбрать нового понтифика, им становится Иоанн Павел III. Он уже готов повести католическую церковь в нужном, как видится кардиналам, направлении, когда Ленни приходит в себя, и миллиарды католиков оказываются в непростой ситуации.







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