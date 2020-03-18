Что такое чрезвычайная ситуация, которую вводят области из-за коронавируса

В Украине в трех областях из-за распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации. Это Черновицкая, Житомирская и Киевская области. Українські Новини рассказывают, что такое чрезвычайная ситуация

Что такое чрезвычайная ситуация — описано в "Кодексе гражданской защиты населения".

Чрезвычайная ситуация (ЧС) — нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей на объектах или территориях, вызванное аварией, катастрофой, эпидемией, стихийным бедствием, эпизоотией, эпифитотией, большим пожаром, применением средств поражения, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, а также большому заражению людей и животных.

Чрезвычайные ситуации бывают:

техногенного характера — это следствие транспортных аварий, катастроф, пожаров, неспровоцированных взрывов или их угроза, аварий с выбросом (угрозой выброса) опасных химических, радиоактивных, биологических веществ и т. д.;

— это следствие транспортных аварий, катастроф, пожаров, неспровоцированных взрывов или их угроза, аварий с выбросом (угрозой выброса) опасных химических, радиоактивных, биологических веществ и т. д.; природного характера — это последствия опасных геологических, метеорологических, гидрологических, морских и пресноводных явлений, деградации почв недр, природных пожаров, изменений состояния воздушного бассейна, инфекционных заболеваний людей и т. д.;

— это последствия опасных геологических, метеорологических, гидрологических, морских и пресноводных явлений, деградации почв недр, природных пожаров, изменений состояния воздушного бассейна, инфекционных заболеваний людей и т. д.; антиконституционного направления — осуществление или реальная угроза террористического акта, похищения (попытка похищения) или уничтожения судов, установления взрывных устройств в общественных местах, похищение оружия, выявление устаревших боеприпасов и т. д.;

— осуществление или реальная угроза террористического акта, похищения (попытка похищения) или уничтожения судов, установления взрывных устройств в общественных местах, похищение оружия, выявление устаревших боеприпасов и т. д.; военного характера — это ситуации, связанные с последствиями применения оружия массового поражения или обычных средств поражения.

Чрезвычайные ситуации могут быть общегосударственными, региональными, местными и объектовыми.

Чрезвычайная ситуация общегосударственного уровня — это чрезвычайная ситуация, которая развивается на территории двух и более областей или угрожает трансграничным переносом.

Чрезвычайная ситуация регионального уровня — это чрезвычайная ситуация, которая развивается на территории двух или более административных районов или угрожает переносом на территорию смежной области.

Чрезвычайная ситуация местного уровня — это чрезвычайная ситуация, которая выходит за пределы потенциально опасного объекта, угрожает распространением самой ситуации или ее вторичных последствий на окружающую среду, соседние населенные пункты, инженерные сооружения и т. д.

Чрезвычайная ситуация объектового уровня — это чрезвычайная ситуация, которая не подпадает под указанные выше определения, то есть разворачивающаяся на территории объекта или на самом объекте, и ее последствия не выходят за пределы объекта.

В Киевской области ввели медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня.

Общие признаки Чрезвычайной ситуации:

наличие или угроза гибели людей;

значительное ухудшение условий жизнедеятельности;

существенное ухудшение состояние здоровья людей;

экономические убытки.

Введение режима чрезвычайной ситуации не предполагает ограничение прав и свобод граждан. Введение режима чрезвычайной ситуации имеет значение прежде всего не для населения, а для органов государственной власти. Они должны организовать регулярное оповещение граждан о происходящем, локализовать проблему, помогать пострадавшим, при необходимости - организовывать эвакуацию жителей и т.д.

Это значит, что в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях девствуют такие же ограничения, что и раньше.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Тем временем 17 марта Рада приняла законопроект №3219 о борьбе с распостранением коронавируса. Позже Зеленский одобрил штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина.

Тернопольская область из-за карантина в Украине приостановила работу маршруток и автобусов, обслуживающих междугородние, пригородные и межобластные маршруты.