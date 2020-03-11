Потратить свободное время с пользой: чем заняться на карантине

В Украине ввели сразу два карантина: строгие ограничения на посещение киносеансов, концертов и развлекательных мероприятий в ТРЦ введены в Киеве, а по всей стране в школах, колледжах и университетах учащихся переводят на дистанционное обучение. Українські Новини рассказывают, чем заняться на карантине.

Учиться

Учебный процесс в школах не отменяется совсем, а становится дистанционным. Это значит, что в школах, колледжах и университетах учащимся дадут задания, которые нужно будет выполнять дома и отправлять педагогам. Будет ли обучение в форме видеолекций, онлайн-тестов, интерактивных заданий или чтения статей — каждый преподаватель будет решать сам. Но на выполнение любого задания нужно время, а на карантине его достаточно.

Если учителя с организацией дистанционного образования не спешат, то можно самому проходить онлайн-курсы по программированию, истории Украины или искусству. Сейчас есть огромное количество бесплатных образовательных программ, которые позволяют получить новые знания, не выходя из дома.

Учиться. Фото: Pixabay

Открыть дачный сезон

В Украину постепенно приходит весеннее тепло. Самое время ехать на природу, на дачу или к бабушке с дедушкой в деревню. Во-первых, гулять на свежем воздухе рекомендуют врачи, пока бушуют эпидемии ОРВИ и гриппа. Во-вторых, уехать от толпы людей — это то, что нужно при любой эпидемии. Несколько дней на свежем воздухе укрепят иммунитет и помогут отвлечься от суеты. Да и престарелые родственники будут рады компании.

Даже если работа не позволяет уехать посреди недели, выходные в загородном доме вместе с семьей будут отличной альтернативной любому отдыху в черте города. Просто прогулка в лесу субботним или воскресным днем поможет укрепить иммунитет, а лучше защиты от вирусов пока не придумали. Главное — одеться по погоде.

Поехать на дачу. Фото: Pixabay

Читать

Если на вашей книжной полке или в папке на любом цифровом гаджете скопились книги, на которые нет времени, то оно пришло. Время карантина пробежит незаметно с книгой в руках. Библиотеки и книжные магазины из-за карантина никто не закрывает, поэтому новое "чтиво" можно брать там. Еще карантин — это возможность прочесть все то, что нужно по учебе и работе, но на что не хватало времени из-за учебы и работы.

Читать. Фото: Pixabay

Заняться домашними делами

Специалисты рекомендуют делать влажную уборку хотя бы раз в день в сезон вирусов и гриппа. Карантин как раз представляет свободное время для этого. Кроме пользы для гигиены, генеральная уборка избавит от домашних хлопот родителей, которые только спасибо скажут за такую помощь. Еще можно готовить ужин на всю семью, а на выходных отправиться в лес, о чем уже шла речь раньше.

Уборка и домашние дела. Фото: Pixabay

Заняться спортом

Мы уже говорили, как важно иметь крепкий иммунитет, чтобы противостоять вирусам. Спортзалы, кстати, не перестают работать на время карантина. Поэтому самое время записаться в зал или в бассейн. Главное — соблюдать правила гигиены и пользоваться дезинфектором перед тем, как браться за спортивные снаряды. А в бассейне нужно следовать обычными правилами пользования этим местом: ходить в душ до и после, прятать волосы под шапочку, надевать резиновые тапочки. Разве что от предлагаемых спорткомплексами полотенец желательно отказаться.

Бегать в лесу или на стадионе, ездить на велосипеде, сплавляться на каноэ по реке может помешать разве что погода, а не коронавирус.

Спорт. Фото: Pixabay

Ранее Українські Новини составляли список фильмов и книг об эпидемиях, которые можно почитать на вынужденных каникулах.

Накануне был составлен список из 20 фильмов о сильных женщинах, которые тоже можно посмотреть во время карантина.