Семь книг об эпидемиях, которые стоит прочесть

К теме вирусов и эпидемий писатели обращаются довольно давно. Человечество захватывали и пугали ситуации, в которых невидимый враг бросает вызов человечеству. Вслед за подборкой фильмов об эпидемиологической угрозе Українські Новини составили список книг она эту тему.

Альбер Камю "Чума"

Роман "Чума" был написан как метафора распространения идей фашизма, которые захватили Европу в середине ХХ века. Точно так же чума захватывает город Оран. Почти средневековая болезнь меняет жизнь жителей города, часть из которых прячутся в домах, часть — начинают борьбу с заразой, а часть — умирают в этой неравной борьбе.

Обложка книги Камю "Чума"

Яна Вагнер "Вонгозеро"

Однажды вирус гриппа оказывается смертельным. Сначала из-за пандемии закрывают столицу и крупные города, а потом весь мир оказался на грани выживания. Цивилизованный мир охватывает хаос, и оставшиеся люди пытаются спастись в селах. Но иногда спасаться приходится от самих людей. Главная героиня романа вместе с любимыми мужем, сыном от первого брака и бывшей женой мужа пытаются скрыться подальше от цивилизации.

Обложка книги "Вонгозеро"

Карен Мейтленд "Маскарад Лжецов"

1348 год, самый страшный год в истории Англии. Великая чума пришла из Европы на Британские острова, не щадя ни судей, ни воров, ни облаченных в рясы священников. Странная компания путешествует по разоренной чумой стране - старик-калека, торгующий фальшивыми мощами; музыкант; бродячий фокусник; молодая пара, ожидающая ребенка; юноша с крылом лебедя вместо руки; девочка, гадающая по рунам. Цель путешествия - усыпальница Джона Шорна, святыня, охраняющая от невзгод и болезней. Но словно неумолимый рок преследует их в пути, череда смертей и несчастий обрушивается на паломников, и причина этого - тайна, которую каждый из них надежно скрывает от окружающих.

Обложка книги "Маскард лжецов"

Жозе Сарамаго "Слепота"

Представьте, что весь мир охватила эпидемия слепоты. Люди один за одним теряют зрение, и никто не может объяснить, почему. Власти не находят ничего лучше, чем отправить всех зараженных в заброшенную больниц за городом. Туда попадает врач-окулист и его жена, которая имитирует слепоту, чтобы остаться с любимым мужем. Она пытается научить слепых людей адаптироваться к незнакомому месту. Однако скоро больница переполняется, а пациенты-заключенные строят свою иерархию, в которой не находится места слабым.

Обложка книги "Слепота"

Энн Бенсон "Чумные истории"

Опрометчивый поступок едва не повлек за собой новую эпидемию одной из самых страшных болезней, которые знал этот мир, - бубонной чумы. Зловещая бактерия ждала своего часа много веков - и дождалась. Извлеченная из-под земли, она мутирует и готова начать новое шествие по Земле. Но в четырнадцатом столетии эта угроза уже висела над миром. Чума не щадила ни бедняков, ни знать. Чтобы защитить королевскую семью, ко двору английского монарха Эдуарда III прибывает философ, алхимик и лекарь Алехандро Санчес. Его путь вовсе не был усыпан розами, и лишь благодаря случайному стечению обстоятельств (или воле Провидения) ему удается найти средство от смертельного недуга. Его секрет Санчес доверил своему тайному дневнику, который будет из поколения в поколение передаваться в семье знахарок и спустя шесть столетий вновь спасет мир, как и было предсказано.

Обложка книги "Чумные истории"

Джованни Боккаччо "Декамерон"

"Декамерон" — это сто новелл итальянского писателя Джованни Боккаччо. По сюжету, три юноши и семь девушек решают сбежать из охваченной эпидемией чумы Флоренции в загородный дом, где прячутся от всего внешнего мира. Они обеспечены едой и напитками, а, чтобы развлечь друг друга, рассказывают каждый вечер истории. Так, каждая новелла — это отдельная история, основанная на городском фольклоре, религиозных нравоучениях или оригинальной идее Бокаччо. Ежедневно молодые люди придумывают тему, на которую будут рассказывать и истории и следуют ей. Так, за 10 дней повествования звучит 100 веселых, грустных, забавных, поучительных или романтичных историй.

Обложка книги "Декамерон"

Дмитрий Сафонов "Эпидемия"

В трехстах километрах от Красноярска на секретном спецобъекте "Заслон-2" разработан штамм А-Эр-Си-66, не имеющий аналогов в мире. Штамм предназначен для поражения живой силы возможного противника, но в большей степени – гражданского населения, а именно городской его части.

Однажды на спецобъекте происходит неконтролируемый выброс штамма. И, хотя спецобъект "Заслон-2" был полностью блокирован и в дальнейшем подвергся радикальной изоляции, за несколько часов ситуация приобретает угрожающий и необратимый характер.

Обложка книги "Эпидемия"

Как сообщали Українські Новини, права на украинские книги за последние 5 лет приобрели издательства из более 40 стран.

Репортер NBC Дилан Байерс в рамках своей рассылки опросил руководителей крупных компаний Кремниевой долины о книгах, которые они читают летом, и составил соответствующий список.