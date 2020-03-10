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  • В США из-за коронавируса перенесли крупнейший в мире музыкальный фестиваль Coachella
10 марта 2020, вторник, 12:23 60
Америка 2020-03-10T12:30:15+02:00
Українські Новини
В США из-за коронавируса перенесли крупнейший в мире музыкальный фестиваль Coachella

В США из-за коронавируса перенесли крупнейший в мире музыкальный фестиваль Coachella

Кира Молчанова
США, Фестиваль, Отмена, Коронавирус
Фестиваль. Фото: novayagazeta-ug.ru
Фестиваль. Фото: novayagazeta-ug.ru

Самый большой в мире фестиваль музыки и искусств Coachella перенесли на октябрь из-за вспышки коронавируса, которым в мире болеют уже 113 358 человек.

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на собственный источник.

Решение об отмене фестиваля в назначенное время и его перенос на осень было принято после того, как в штате Калифорния, где обычно проводится фестиваль, выявили случаи заражения коронавирусом.

По предварительным данным, фестиваль перенесли на октябрь 2020 года.

Музыкальный фестиваль Coachellа — это трехдневное музыкальное шоу, которое проводит компания Goldenvoice в городе Индио, штат Калифорния. Это один из самых крупных и самых прибыльных музыкальных фестивалей в США и в мире. Традиционно его проводят в апреле.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса Израиль ввел 14-дневный карантин для всех, кто прибыл из-за границы.

Тем временем, Молдова закрыла границы для тех иностранцев, которые приехали из стран, где есть коронавирус.

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