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14 марта 2020, суббота, 07:30 167
Жизнь 2020-03-14T07:30:02+02:00
Українські Новини
Пять фильмов, которые помогут не заскучать во время карантина

Пять фильмов, которые помогут не заскучать во время карантина

Елена Новикова
Карантин, Фильмы, 1917, карантин в Украине, Бладшот, Особенные, Прекрасная эпоха, Картинг

В то время, как учащихся по всей стране в школах, колледжах и университетах переводят на дистанционное обучение, а самые крупные сети кинотеатров в Киеве закрылись из-за карантина, можно соскучиться по интересным фильмам. Українські Новини составили подборку фильмом, которые можно посмотреть на карантине.

"Бладшот"

Фильм по комиксам издательства Valiant от студии Sony с Вином Дизелем в главной роли. В центре сюжета - Рэй Гаррисон, солдат в отставке, которого возвращают из мёртвых при помощи новой технологии с использованием специальных микрокомпьютеров, вживлённых в его кровь. Он получает способность залечивать раны и контроль над электронными устройствами. Но он не становится контролируемой машиной для убийства, а решает объявить войну своим создателям и вернуть свои воспоминания.

 

"1917"

Фильм-лауреат премии BAFTA в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший британский фильм". В нем рассказывается об ужасах Первой мировой войны, которые испытывают на себе главные герои, попавшие с самую гущу событий.

 

"Особенные"

Фильм от создателей комедии "1+1. Неприкасаемые". В главных ролях -  Венсан Кассель и Реда Катеб. Кинолента о двух волонтерах, которые являются настоящими супергероями нашего времени. Люди не догадываются об их существовании и добрых делах, но они живут среди нас, ездят с нами в одном транспорте и не боятся быть замеченными.

 

"Прекрасная эпоха"

Французская драматическая комедия про компанию, которая готова скрупулёзно восстановить детали любой эпохи на заказ. Одним из ее клиентов становится талантливый художник, переживающий кризис в отношениях со своей любимой женой. Он использует этот шанс, чтобы снова пережить тот день, когда много лет назад он встретил любовь всей своей жизни.

"Картинг"

Семейний фильм про пятнадцатилетнего Джека, который переезжает в новый город на западе Австралии. Здесь он знакомится с миром картинга. У Джека определенно есть талант к гонкам, но его безрассудный и упрямый характер мешает ему добиться успеха. Парня поддерживают бывший гонщик с таинственным прошлым и Мэнди — лучший инженер в картинг-клубе. С помощью своих новых друзей Джек начинает путь к победе в национальном чемпионате по картингу.

 

Ранее Українські Новини рассказывали о том, чем можно заняться на карантине.

А также о фильмах и книгах про вирусы и эпидемии.

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