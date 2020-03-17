В Чикаго в закрытом на карантин океанариуме выпустили пингвинов погулять по территории и посмотреть на рыб

В то время, как ВОЗ объявила пандемию коронавируса, а во многих странах вводят карантин из-за распространения коронавируса, в Чикаго закрыли для посетителей океанариум Shedd Aquarium, потому персонал выпустил местных пингвинов из вольеров, чтобы они могли гулять по залам и рассматривать других обитателей океанариума.

Видео опубликовал океанариум Shedd Aquarium на своей странице в Twitter.

Penguins in the Amazon?! 🐧🌴

Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020

На кадрах видно, как пингвин по имени Веллингтон машет крыльями и с интересом рассматривает рыб в аквариумах.

Как сообщали Українські Новини, 45 добровольцев в США, где ввели чрезвычайное положение, примут участие в тестировании пробной вакцины от коронавируса.

Также 12 марта президент США Дональд Трам приостановил все рейсы из Европы в связи с распространением коронавируса.

Тем временем, в США военных посылают в зону заражения коронавирусом, чтобы устранить эпидемию, а жители массово скупают огнестрельное оружие и патроны из-за страха, что в стране не будут нормально функционировать правоохранительные органы.