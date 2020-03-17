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  • В Чикаго в закрытом на карантин океанариуме выпустили пингвинов погулять по территории и посмотреть на рыб
17 марта 2020, вторник, 20:01 1088
Lifestyle 2020-03-17T20:19:17+02:00
Українські Новини
В Чикаго в закрытом на карантин океанариуме выпустили пингвинов погулять по территории и посмотреть на рыб

В Чикаго в закрытом на карантин океанариуме выпустили пингвинов погулять по территории и посмотреть на рыб

Елена Новикова
Аквариум, Океанариум, Пингвины, Shedd Aquarium

В то время, как ВОЗ объявила пандемию коронавируса, а во многих странах вводят карантин из-за распространения коронавируса, в Чикаго закрыли для посетителей океанариум Shedd Aquarium, потому персонал выпустил местных пингвинов из вольеров, чтобы они могли гулять по залам и рассматривать других обитателей океанариума.

Видео опубликовал океанариум Shedd Aquarium на своей странице в Twitter.

 

На кадрах видно, как пингвин по имени Веллингтон машет крыльями и с интересом рассматривает рыб в аквариумах.

Как сообщали Українські Новини, 45 добровольцев в США, где ввели чрезвычайное положение, примут участие в тестировании пробной вакцины от коронавируса.

Также 12 марта президент США Дональд Трам приостановил все рейсы из Европы в связи с распространением коронавируса.

Тем временем, в США военных посылают в зону заражения коронавирусом, чтобы устранить эпидемию, а жители массово скупают огнестрельное оружие и патроны из-за страха, что в стране не будут нормально функционировать правоохранительные органы.

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