Пять фильмов про вирусы и эпидемии, которые можно посмотреть на выходных

Тему вирусов и эпидемий неоднократно раскрывали в фильмах. Потому иногда бывает сложно выбрать действительно стоящую кинокартину. Українські Новини составили подборку фильмов, которые помогут скрасить выходные.

Зараженная (2015)

Мэгги заражается болезнью, которая медленно превщает ее в зомби. Правительство организовало карантин, куда помещают инфицированных. Но отец не готов поместить Мэгги в карантин и потому она живет вместе с ним. В главных ролях снялись Арнольд Шварценеггер и Эбигейл Бреслин.

Лихорадка (2016)

Пятеро друзей приезжают в дом на живописном озере – впереди их незабываемый отдых и безудержное веселье. Но вечером в дом заявляется зараженный какой-то белезнью мужчина. Друзьям удается отделаться от него, но они не знают, что инфекция уже распространяется по округе. А утром одна из девушек находит у себя признаки болезни.

Носители (2009)

Четыре друга бегут из района, который поражен страшным вирусом. Вскоре они узнают, что они опаснее, чем любой вирус.

Птичий короб (2018)

В мире бушует страшная болезнь. Люди внезапно станоятся агрессивными и начинают убивать друг друга. А причина кроется в зрении, потому лучшее решение - никуда не смотреть.

Заражение (2011)

Группа ученых безуспешно борется с вирусом, который очень быстро развивается и грозит перерасти в пандемию. Начинается паника, котрая порождает хаос во всем мире.

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