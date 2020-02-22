Пять фильмов про вирусы и эпидемии, которые можно посмотреть на выходных

Тему вирусов и эпидемий неоднократно раскрывали в фильмах. Потому иногда бывает сложно выбрать действительно стоящую кинокартину. Українські Новини составили подборку фильмов, которые помогут скрасить выходные. Зараженная (2015) Мэгги заражается болезнью, которая медленно превщает ее в зомби. Правительство организовало карантин, куда помещают инфицированных. Но отец не готов поместить Мэгги в карантин и потому она живет вместе с ним. В главных ролях снялись Арнольд Шварценеггер и Эбигейл Бреслин. Лихорадка (2016) Пятеро друзей приезжают в дом на живописном озере – впереди их незабываемый отдых и безудержное веселье. Но вечером в дом заявляется зараженный какой-то белезнью мужчина. Друзьям удается отделаться от него, но они не знают, что инфекция уже распространяется по округе. А утром одна из девушек находит у себя признаки болезни. Носители (2009) Четыре друга бегут из района, который поражен страшным вирусом. Вскоре они узнают, что они опаснее, чем любой вирус. Птичий короб (2018) В мире бушует страшная болезнь. Люди внезапно станоятся агрессивными и начинают убивать друг друга. А причина кроется в зрении, потому лучшее решение - никуда не смотреть. Заражение (2011) Группа ученых безуспешно борется с вирусом, который очень быстро развивается и грозит перерасти в пандемию. Начинается паника, котрая порождает хаос во всем мире. Как сообщали Українські Новини, 27 февраля в прокат выходит триллер "Против всех врагов: История Джин Сиберг". Также в сети опубликовали трейлер боевика "Форсаж 9".