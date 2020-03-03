Гончарук уходить не собирается. В Украине ищут коронавирус

Набирающий обороты в странах Европы коронавирус обходит стороной Украину. По крайней мере, официальных случаев заболевания в нашей стране пока не зарегистрировано. Хотя, Минздрав сознался, что ожидает результаты четырех тестов на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенных у наших сограждан. В то же время, в странах ЕС уже повысили уровень риска коронавируса с "умеренного" до "высокого". В 18 из 27 стран-членов блока зафиксировано 2100 случаев коронавируса, от болезни умерли 38 граждан ЕС. А в мире количество умерших от этого, как оказалось, не особо смертельного, но суперзаразного вируса уже перевалило за 3 тысячи человек. Количество же выявленных заболевших составило 89 тысяч. Вот карта, где можно посмотреть распространение вируса по миру.



На фоне назначенного на этой неделе президентом внеочередного заседания Рады, где, по мнению экспертов, будут рассматриваться кадровые вопросы по правительству, премьер Гончарук объявил "экстренную" пресс-конференцию. Журналисты стали предвкушать громкие заявления по поводу будущей отставки, а также подробности разговора премьера с главой президентского Офиса, во время которого они были замечены в одном из ресторанов Киева. Сенсации не случилось. Сам Гончарук заявил, что ни каких заявлений не писал и в отставку не собирается. Не захотел он комментировать и возможные кадровые изменения в Кабмине. По его словам, ещё слишком рано говорить о том, кого планируют заменить, так как эти решения пока "на столе". А на встрече с Ермаком премьер "обсуждал рабочие вопросы", ничего особого. Вместо этого премьер рассказал о бесплатных медицинских услугах и грядущем повышении зарплат врачам.

А также о совместно найденом с НБУ решении по удешевлению кредитов. А вот, как оказалось, решение об индексации пенсий еще не принято и находится в стадии разработки. По сути, премьер под соусом "экстренно" проделал брифинговую работу министра социальной политики. "Заострив внимание" на откровенно "пиарных" темах. Если ВР все таки не отставит премьера на этой неделе, и если он продолжит "экстренную" практику в том же духе, высока вероятность, что на пресс-конференцию по его отставке придет одна уборщица Кабмина.



Государственное бюро расследований открыло уголовное дело, основным фигурантом которого стало…НАБУ. По мнению ГБР, следователи НАБУ не совсем законно "давили" на адвоката Гладковского. Хотя, каких либо очевидных результатов "давления" не наблюдается, а громко распиаренное дело о "разворовывании армии Гладковским сотоварищи" все больше превращается в пустой "пшик". Похоже, в отношении горе-следователей сработало золотое правило: не расследуешь ты – расследуют тебя.



На фоне падения промышленности, не особо порадовал прогноз на нынешний год по показателям сегодня нашей главной отрасли – сельского хозяйства. По данным Украинской зерновой ассоциации, урожай зерновых в этом году будет значительно ниже, чем в прошлом. После рекордного урожая наши же аграрии решили, что им хватит и меньших посевных площадей. А теплая погода текущей зимы увеличила риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами.



А вот прогноз синоптиков оказался более оптимистичным. В марте 2020 года средняя месячная температура в Украине достигнет 7 градусов тепла, что немного выше средних многолетних значений. А уже в ближайшие деньки нас ожидает теплая погода с +14+16 в Киеве.

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