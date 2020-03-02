В Украине четырех людей проверяют на коронавирус, — Минздрав

По состоянию на понедельник 2 марта, количество зараженных коронавирусом в мире достигло 89 тыс. человек, в Украине не зафиксирован ни один случай заболевания коронавирусом, а Министерство здравоохранения ожидает результаты четырех тестов на коронавирусную инфекцию (COVID-19).

Об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Уже проведены восемь тестов на китайский коронавирус, все они отрицательные. Сейчас в лаборатории начаты исследования еще на четыре подозрения - три из Киева и одно из Черновицкой обл.", - сказал Ляшко.

В числе проверяемых три иностранца и украинец, который вернулся из Италии.

Он сообщил, что в Киеве подозрение на китайский коронавирус зафиксировано у иностранцев, которые, находясь на территории Украины, обратились за медицинской помощью. В Черновицкой области это человек, который недавно вернулся из Италии.

Проведенные в воскресенье тесты пациентов с подозрением на коронавирус из Кропивницкого, Ивано-Франковской области и Киева также показали отрицательный результат.

Как сообщали Українські Новини, в Нацбанке заверили, что обвал фондовых рынков из-за коронавируса не заденет Украину.

Тем временем в ВОЗ обеспокоенны тем, что вирус может стать новой пандемией.