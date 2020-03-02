Гончарук не собирается уходить в отставку

На сегодняшней прес-конференции премьер-министр Алексей Гончарук отрицает написание заявления об отставке.

Об этом он сообщил на брифинге в понедельник, 2 марта, передают Українські Новини.

"Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал", - сказал он.

Он также отметил, что ожидает консультации касательно этой темы с Президентом Владимиром Зеленским и парламентом. Также Гончарук отметил, что на сегодня больше ничего комментировать не хочет.

Как сообщали Українські Новини, в ряде СМИ появилась информация о том, что Гончарук повторно 28 февраля подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке и в среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады будет рассмотрена отставка премьера и назначение на его должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Также Зеленский попросил Раду собраться 4 марта на внеочередное заседания для рассмотрения вопроса по Кабмину и заслушивания отчета правоохранителей.

Напомним, президент подтвердил встречу с Тигипко на фоне слухов о смене премьера.