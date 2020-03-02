Украина не побьет рекорд урожая зерна в ближайшие годы, - эксперты

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) прогнозирует падение урожая зерновых и масличных культур на 5,8%, или на 5,7 млн тонн, до 92,6 млн тонн в 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) по сравнению с текущим маркетинговым годом.

Об этом говорится в сообщении УЗА, передают Українськi Новини.

"Украинская зерновая ассоциация прогнозирует в 2020/2021 маркетинговом году урожай зерновых и масличных культур на уровне 92,6 млн тонн (оценка валового сбора урожая в 2019/2020 МГ - 98,3 млн тонн)", - сказано в нем.

При этом прогнозируется, что экспорт данных культур снизится на 7,2%, или на 4,3 млн тонн, до 55,6 млн тонн по сравнению с прогнозом УЗА на текущий маркетинговый год - 59,9 млн тонн.

Согласно сообщению, снижение прогноза по валовому сбору урожая зерновых и масличных культур на 2020 год объясняется уменьшением посевов зерновых и масличных культур почти на 0,5 млн га до 25 млн га по сравнению с прошлым годом и теплой погодой текущей зимой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами.

При этом аналитики ассоциации ожидают сокращения урожая пшеницы в 2020/2021 маркетинговом году до 25,8 млн тонн (в 2019/2020 м.г. - 28,2 млн тонн), снижение урожая ячменя с 9 млн тонн до 7,96 млн тонн, кукурузы - с 35,2 млн тонн до 34,3 млн тонн, подсолнечника - с 16,3 млн тонн до 14,3 млн тонн и незначительное уменьшение урожая рапса с 3,31 млн тонн до 3,15 млн тонн.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает увеличение сбора урожая зерновых на около 7% до около 75 млн тонн в 2019 году.

В то же время в 2019 году экспорт украинской агропродукции вырос на 19% до 22,2 млрд долларов.