В Европе повысили до "высокого" уровень риска заболевания коронавирусом

В Евросоюзе повысили уровень риска коронавируса с "умеренного" до "высокого". Об этом объявил президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС. "Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПК) объявил сегодня, что уровень риска повысился с "умеренного" до "высокого" для людей в Европейском Союзе. Другими словами, вирус продолжает распространяться", - сказала она журналистам в Брюсселе. Фон дер Ляйен также сообщила о создании "группы по реагированию на коронавирус" для борьбы с распространением заболевания по всей Европе. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что в 18 из 27 стран-членов блока зафиксировано 2100 случаев коронавируса, от болезни умерли 38 граждан ЕС.Как сообщали Українські Новини, количество зараженных коронавирусом достигло 89 тыс. человек. Ранее в Чехии зафиксировали первые случаи коронавируса. Также первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии. Тем временем глава СНБО считает, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком.