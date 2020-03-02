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  • В Европе повысили до "высокого" уровень риска заболевания коронавирусом
02 марта 2020, понедельник, 15:25 890
Европа 2020-03-02T15:26:17+02:00
Українські Новини
В Европе повысили до "высокого" уровень риска заболевания коронавирусом

В Европе повысили до "высокого" уровень риска заболевания коронавирусом

Валерия Драгомирова
Евросоюз, Коронавирус, коронавирус в Европе, Риск коронавируса
Коронавирус. Фото: flickr
Коронавирус. Фото: flickr

В Евросоюзе повысили уровень риска коронавируса с "умеренного" до "высокого". Об этом объявил президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПК) объявил сегодня, что уровень риска повысился с "умеренного" до "высокого" для людей в Европейском Союзе. Другими словами, вирус продолжает распространяться", - сказала она журналистам в Брюсселе.

Фон дер Ляйен также сообщила о создании "группы по реагированию на коронавирус" для борьбы с распространением заболевания по всей Европе.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что в 18 из 27 стран-членов блока зафиксировано 2100 случаев коронавируса, от болезни умерли 38 граждан ЕС.


Как сообщали Українські Новини, количество зараженных коронавирусом достигло 89 тыс. человек. 

Ранее в Чехии зафиксировали первые случаи коронавируса.

Также первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии.

Тем временем глава СНБО считает, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком. 

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