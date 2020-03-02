подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.65 27.25
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • Представители Правительства Гончарука и НБУ нашли возможность удешевления ипотеки и кредитов для бизнеса
02 марта 2020, понедельник, 11:51 588
Кабмин 2020-03-02T11:51:01+02:00
Українські Новини
Представители Правительства Гончарука и НБУ нашли возможность удешевления ипотеки и кредитов для бизнеса

Представители Правительства Гончарука и НБУ нашли возможность удешевления ипотеки и кредитов для бизнеса

Татьяна Зотова
Кредиты, Национальный банк Украины, Кабинет Министров Украины, Яков Смолий, Алексей Гончарук
Совещание в Кабинете министров Украины. Фото: КМУ
Совещание в Кабинете министров Украины. Фото: КМУ

На встрече в понедельник, 2 марта, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, председатель НБУ Яков Смолий, представители Минфина, Минэкономики обсудили макроэкономическую стабилизацию и удешевления ипотечных и бизнес-кредитов, информирует правительственный портал.

"Дальнейшее снижение учетной ставки с 11% до 7% уже в 2020 году означает дешевые кредиты. Так, ипотека будет значительно дешевле, а для бизнеса увеличиваем микрокредиты до 2 млн грн под 5-7-9%. Плюс расширяем эти кредиты для покупки коммерческой недвижимости", - подчеркнул Алексей Гончарук.

Больше новостей о: Кредиты Национальный банк Украины Кабинет Министров Украины Яков Смолий Алексей Гончарук

Промпроизводство падает весь период работы нынешне...
Смолий в январе трижды получил зарплату на общую с...
Формирование набсовета Ощадбанка снова под угрозой...
Банки станут прозрачнее: финучреждения обязали ука...
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук
Гончарук не собирается уходить в отставку
Новости
КС накануне кадровых вопросов в Раде рассмотрит законность люстрации 11:55
Представители Правительства Гончарука и НБУ нашли возможность удешевления ипотеки и кредитов для бизнеса 11:51
Гончарук не собирается уходить в отставку 11:45
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук 11:38
Рябошапка вызвал Киву для вручения подозрения в избиении ветерана АТО, но повестку он не получал 11:36
больше новостей
Сегодня начнется индексация пенсий: кому повысят выплаты 06:00
В Запорожской области определили место для временной обсервации контактирующих с больными коронавирусом 20:42
С 1 марта стартует индексация пенсий: кто получит больше денег 13:00
Доллары продавать не стоит: экономисты предупредили об изменении курса валют в марте 05:50
В России день рождения блогерши закончился тремя смертями из-за сухого льда 16:21
больше новостей
В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда 10:44
Ярош хочет отправить добровольцев на "турецко-сирийский фронт" 17:15
В Запорожской области определили место для временной обсервации контактирующих с больными коронавирусом 20:42
С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в РФ только по загранпаспортам 08:27
Милованов рассказал о трех сценариях коронавируса в Украине: план будет через две недели 13:21
больше новостей
Остаток средств в госказне в феврале заметно вырос
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok