Представители Правительства Гончарука и НБУ нашли возможность удешевления ипотеки и кредитов для бизнеса

На встрече в понедельник, 2 марта, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, председатель НБУ Яков Смолий, представители Минфина, Минэкономики обсудили макроэкономическую стабилизацию и удешевления ипотечных и бизнес-кредитов, информирует правительственный портал.

"Дальнейшее снижение учетной ставки с 11% до 7% уже в 2020 году означает дешевые кредиты. Так, ипотека будет значительно дешевле, а для бизнеса увеличиваем микрокредиты до 2 млн грн под 5-7-9%. Плюс расширяем эти кредиты для покупки коммерческой недвижимости", - подчеркнул Алексей Гончарук.