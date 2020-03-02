Гончарук отказался комментировать возможные кадровые изменения в Кабмине

Премьер-министр Алексей Гончарук, который дает пресс-конференцию 2 марта, отказался комментировать возможные кадровые изменения в Кабинете Министров.

Об этом он сообщил на брифинге в понедельник, 2 марта, передают Українські Новини.

"Я уже давно заявлял о том, что мы думаем о серьезном усилении правительства. Это командное решение, которое, в том числе, зависит от Президента, от коллег в парламенте. Каким будет финальное решение, я бы сейчас не хотел комментировать", - сказал он.

По его словам, ещё слишком рано говорить о том, кого планируют заменить, так как эти решения пока "на столе".

Как сообщали Українські Новини, на сегодняшней прес-конференции премьер-министр Алексей Гончарук отрицает написание заявления об отставке.

Также Зеленский решил созвать Раду по вопросу Кабмина и для отчета правоохранителей.

Тем временем в СМИ появилась информация, что на внеочередном заседании 4 марта Верховной Рады рассмотрит отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Тем временем Арахамия исключает возможность назначения бизнесмена Тигипко премьером.