Количество зараженных коронавирусом достигло 89 тыс. человек. Данные на 2 марта

По состоянию на утро 2 марта количество заражений китайским коронавирусом, угрозу которого повысила недавно ВОЗ, достигло 89 002. Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

Так, согласно данным, от число погибших от коронавируса уже превысило 3 000 и составляет 3 048 человек.

На втором месте после Китая по заболеваемости коронавирусом по прежнему находится Южная Корея, где количество инфицированных за сутки увеличилось с 3 526 до 4 212 человек, погибли 26 человек (за сутки 9 из них).

Карта коронавируса в мире. Фото: South China Morning Post

В Италии количество заболевших коронавирусом достигло 1 694 человек, за сутки погибли 5 человек (всего 34).

В Китае, который стал эпицентром вспышки заболевания, количество инфицированных составляет 80 026 человек, за сутки погибли 42 человека (всего 2 912 погибших).

А количество людей, которых вылечили от коронавируса, стремительно растет, достигнув за сутки 44 895 человек (по состоянию на утро 1 марта цифра составляла 41 958 человек).

Счетчик коронавируса. Инфографика: South China Morning Post

Как сообщали Українські Новини, в Чехии зафиксировали первые случаи коронавируса.

Ранее первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии.