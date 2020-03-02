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02 марта 2020, понедельник, 12:30 116
Судебная власть 2020-03-02T12:30:07+02:00
Українські Новини
ГБР открыло дело против НАБУ из-за дела Гладковского

ГБР открыло дело против НАБУ из-за дела Гладковского

Елизавета Драбкина
НАБУ, Олег Гладковский, ГБР, Свинарчук-Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский Фото: 112.ua
Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский Фото: 112.ua

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного вмешательства Национального антикоррупционного бюро в деятельность адвоката бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Руслана Волынца.

Об этом адвокат написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Волынец отметил, что в ходе сбора доказательств невиновности Гладковского в инкриминируемых ему действиях стороной защиты направлялись и направляются разного рода запросы о получении информации.

Получив ответ на один из таких запросов, защита предъявила его в ходе одного из судебных заседаний.

"И хотя в своем решении суд указывает на то, что обращение с запросом является способом реализации стороной защиты своего права на защиту, НАБУ обращается к руководству лица, подписавшего письмо-ответ на запрос защиты с требованием о проведении служебного расследования в отношении этого лица", - написал он.

Таки образом, ГБР открыло дело по ч. 2 ст. 397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ закрыло уголовное производство по факту декларирования Гладковским недостоверной информации.

НАБУ сообщило о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации.


Ранее источник сообщил, что Гладковский задержан по делу о закупке Минобороны у "Богдана" санитарных автомобилей. При этом сын Олега Гладковского Игорь утверждает, что его отца задержали за картину из гильз с лицом президента России Владимира Путина и его задержание никак не связано с хищениями в оборонной сфере.

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