ГБР открыло дело против НАБУ из-за дела Гладковского

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного вмешательства Национального антикоррупционного бюро в деятельность адвоката бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Руслана Волынца.

Об этом адвокат написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Волынец отметил, что в ходе сбора доказательств невиновности Гладковского в инкриминируемых ему действиях стороной защиты направлялись и направляются разного рода запросы о получении информации.

Получив ответ на один из таких запросов, защита предъявила его в ходе одного из судебных заседаний.

"И хотя в своем решении суд указывает на то, что обращение с запросом является способом реализации стороной защиты своего права на защиту, НАБУ обращается к руководству лица, подписавшего письмо-ответ на запрос защиты с требованием о проведении служебного расследования в отношении этого лица", - написал он.

Таки образом, ГБР открыло дело по ч. 2 ст. 397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ закрыло уголовное производство по факту декларирования Гладковским недостоверной информации.

НАБУ сообщило о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации.



Ранее источник сообщил, что Гладковский задержан по делу о закупке Минобороны у "Богдана" санитарных автомобилей. При этом сын Олега Гладковского Игорь утверждает, что его отца задержали за картину из гильз с лицом президента России Владимира Путина и его задержание никак не связано с хищениями в оборонной сфере.