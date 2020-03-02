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02 марта 2020, понедельник, 06:00 68 Карта
Жизнь 2020-03-02T06:00:02+02:00
Українські Новини
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на первый месяц весны

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на первый месяц весны

Анна Рудык
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Прогноз погоды на март. Фото pixabay.com
Прогноз погоды на март. Фото pixabay.com

В марте 2020 года средняя месячная температура в Украине достигнет 7 градусов тепла, что немного выше средних многолетних значений. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра на март. 

Так, сообщается, что среднемесячная температура в марте составит 1-7 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше средних многолетних значений.

Также в Укргидрометцентре рассказали, что месячное количество осадков ожидается 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Согласно климатической характеристике марта, средняя месячная температура воздуха составляет 3 градуса мороза - 2 тепла, на Закарпатье и юге страны местами 3-6º тепла.

"Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 22-37° мороза, на юге страны 11-27º мороза; абсолютный максимум - 16-29 ° тепла. Среднее месячное количество осадков 24-50 мм, в горных районах и на Закарпатье 56-102 мм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в горных районах снежный покров наблюдается в течение месяца, на остальной территории Украины возможно кратковременное образование снежного покрова.

Кроме того, синоптики предупредили о вероятных грозах, сильном ветре, гололеде и налипании мокрого снега.

Что касается краткосрочного прогноза, то 2 марта на севере и западе Украины пройдут дожди, местами потеплеет до +12.

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