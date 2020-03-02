Украинцы наконец получат пакет бесплатных медицинских услуг, а зарплата врачам будет повышена на 30%, - Гончарук

Украинцы наконец получат пакет бесплатных медицинских услуг, а зарплата врачам будет повышена на 30%, - Гончар

Второй этап медицинской реформы стартует вовремя и уже с 1 апреля украинцы получат гарантированный пакет бесплатных медицинских услуг, а врачи - повышение заработной платы. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Через месяц должен стартовать второй этап медицинской реформы. Он приведет к тому, что для отдельных врачей зарплата может быть повышена до 30%. И что самое главное для украинцев - появится бесплатная медицина по отдельным услугам, которые включены в гарантированного пакета услуг", - отметил Алексей Гончарук.

Он подчеркнул, что уже принято решение о пересмотре сети опорных больниц, которая планировалась давно и не учитывала реальных расчетов.

"Все необходимые цифры, чтобы рассчитать правильно нужную сеть в НСЗУ есть. Будут проводиться соответствующие совещания по этому вопросу. И все опасения о закрытии больниц не подтвердились. Конечно, никто ничего закрывать не будет", - отметил глава правительства.

Алексей Гончарук отметил, что бюджет Программы медицинских гарантий на специализированную медицинскую помощь по сравнению с прошлогодней субвенции увеличен на 9 млрд, а бюджет здравоохранения в 2020 году увеличен на 13% по сравнению с 2019 годом.

Справка

Суть медреформы - изменить систему финансирования здравоохранения, чтобы пациент получал действительно бесплатную, безопасную и качественную медпомощь, а деньги из бюджета использовались эффективно и "шли за пациентом" - в те медучреждения и к тем врачам, которых выбирает сам пациент.

Первый этап реформы стартовал с 1 апреля 2018 года, когда было объявлено кампанию по выбору врача первичной медпомощи (семейного врача, терапевта, педиатра). С июля "деньги пошли за пациентом" к этим врачам.

Уже 29,4 млн украинцев выбрали своих врачей.

Пациенты получили гарантированно безвозмездную помощь врача первичного звена (неограниченное количество консультаций врача, бесплатные базовые анализы и исследования (общие анализы крови, мочи, электрокардиограмма, измерение давления, быстрые тесты на беременность, вирусные гепатиты, ВИЧ), а мед учреждения - больше финансирования, чем до этого за субвенции, что дало возможность инвестировать в развитие учреждения, увеличить зарплаты врачам, обеспечить дополнительные сервисы для пациентов.

Второй этап изменений стартует с 1 апреля 2020 года. "Деньги пойдут за пациентом" в поликлиники и больницы. НСЗУ будет оплачивать оказания медицинской помощи пациенту в больнице или у узкого специалиста или прохождение им диагностики.

Впервые в Украине будет внедрена программа медицинских гарантий - это четкий перечень медицинских услуг, которые человек сможет получить гарантированно бесплатно.

В бесплатный пакет входят: консультации узких специалистов, лечение в амбулаторных условиях и в стационаре, а также необходимые для этого лекарства и расходные материалы.