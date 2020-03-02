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02 марта 2020, понедельник, 13:22 43
Кабмин 2020-03-02T13:23:08+02:00
Українські Новини
Гончарук рассказал о деталях встречи с Ермаком

Гончарук рассказал о деталях встречи с Ермаком

Таня Войтюк
Кабмин, Встреча, Игорь Коломойский, Андрей Ермак, Алексей Гончарук
Гончарук и Ермак
Гончарук и Ермак

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с Андреем Ермаком, руководителем Офиса президента, обсуждал рабочие вопросы.

Об этом он заявил во время брифинга.

По словам премьер-министра, на встрече с Ермаком не поднимались темы, которые он мог бы комментировать отдельно.

"Я каждый день с кем-то встречаюсь и разговариваю. В этой встрече не было ничего особенного. Мы просто обменялись мнениями относительно того, что происходит, обсудили рабочие вопросы", - заявил Гончарук.

Как сообщали Українські Новини, встреча премьера Алексея Гончарука и глава Офиса президента Андрея Ермака состоялась в киевском ресторане "Сутра" 1 марта.Согласно данным СМИ, речь шла об Игоре Коломойском.

Сегодня, 2 марта, состоялся брифинг премьера, на котором Гончарук отрицал информацию о своей оставке и сообщил, что не писал никакх заявлений.

Также он отказался комментировать возможные кадровые изменения в Кабинете Министров.

Напмоним, Владимир Зеленский намерен созвать Раду по вопросу Кабмина и для отчета правоохранителей.

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