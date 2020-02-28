Коронавирус "окружил" Украину. В Киеве заканчиваются маски

Киев готовится к неизбежному приходу коронавируса. Уже подготовил больницы и боксы, где "подозреваемые" смогут пройти карантин.



Ажиотаж охватил жителей столицы. Они массово скупают медицинские маски – пока единственное доказанное средство защиты от вируса. В половине киевских аптек масок уже нет. И взять их неоткуда. Мировой производитель – Азия. Раньше они их развозили по всему миру. А из-за коронавируса теперь скупают по миру остатки. Так что, надежда только на отечественных производителей.



Между тем, вирус уже добрался в соседнюю с нами Польшу. В Италии подтверждена болезнь одной украинки. Но эвакуировать оттуда наших граждан украинские власти не намерены. Украинская община Италии насчитывает до миллиона человек. В Украине пока нет подтвержденных случаев коронавируса. Хотя в Черновицкой области двоих человек отправили на карантин из-за подозрений в заражении.



КМИС провел большой опрос по отношению к языку. Большая часть украинцев не против, чтобы русскоговорящие учились на родном языке. И даже общались с чиновниками, причем не только в отдельных областях, а и по всей Украине. Эти данные идут вразрез с проводимой политикой "принуждения" к украинскому языку, которую по инерции проводит Зеленский. Сейчас русскоязычные граждане не имеют права на кино, радио, телевидение. С 1 сентября закроют русскоязычные школы, а с будущего года – запреты доберутся до газет и веб-сайтов.



Тигипко, которого второй день СМИ пророчат в новые премьеры, молчит. Депутат от "Слуги народа" призналась, что застукала Тигипко на Банковой на президентском этаже. Она пророчит "вечно молодому" Тигипко минимум пост первого вице-премьера.



Бывший депутат Козак-Гаврилюк снова прославился. Его "словили" на работе в такси. Бывший депутат подтвердил, что действительно занимается частным извозом. И при этом строит дом в Карпатах на 500 квадратов.



Две крупные драки произошли сегодня в разных регионах Украины. В Харькове работники рынка Барабашово протестовали против строительства автодороги прямо через их ларьки. И подверглись вооруженной атаке. А в Богом забытой Жмеринке 20 титушек в костюмах "Нацдружин" штурмовали горсовет. Им удалось разбить стекла и поломать входные двери, после чего их разогнала полиция.



В Украину надвигается новый циклон и похолодание. Но минусовой температуры уже не будет.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.