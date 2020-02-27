40% украинцев хотят, чтоб русскоговорящим разрешили учиться на русском языке

40% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают, что Украина должна предоставить русскоговорящим гражданам возможность обучения на русском языке в тех областях, где большинство этого хочет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, 40% опрошенных украинцев считают, что государство должно обеспечить русскоговорящим возможность обучаться на русском языке только в тех областях, где большинство населения этого хочет, 33% - ответили, что по всей территории Украины, 24% - не должно обеспечивать, 3% - затруднились ответить.

Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с использованием компьютера с 21 по 25 февраля 2020 года среди 1 500 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українські Новини, 37% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии, считают, что Украина должна разрешать русскоговорящим гражданам общаться с чиновниками на русском языке по всей территории страны.

25 апреля Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Ранее Рада увеличила квоты украинского языка на телевидении до 90% с 2024.

Тем временем 49% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), поддерживают перевод всех русскоязычных школ на украинский язык обучения.