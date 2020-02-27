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  • 40% украинцев хотят, чтоб русскоговорящим разрешили учиться на русском языке
27 февраля 2020, четверг, 16:17 102
Политика 2020-02-27T16:50:33+02:00
Українські Новини
40% украинцев хотят, чтоб русскоговорящим разрешили учиться на русском языке

40% украинцев хотят, чтоб русскоговорящим разрешили учиться на русском языке

Ольга Фандорина
Русский язык, Обучение, русскоязычные украинцы, Русскоязычные школы
Запрет русского языка (иллюстрация). Фото: comments.ua
Запрет русского языка (иллюстрация). Фото: comments.ua

40% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают, что Украина должна предоставить русскоговорящим гражданам возможность обучения на русском языке в тех областях, где большинство этого хочет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, 40% опрошенных украинцев считают, что государство должно обеспечить русскоговорящим возможность обучаться на русском языке только в тех областях, где большинство населения этого хочет, 33% - ответили, что по всей территории Украины, 24% - не должно обеспечивать, 3% - затруднились ответить.

Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с использованием компьютера с 21 по 25 февраля 2020 года среди 1 500 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українські Новини, 37% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии, считают, что Украина должна разрешать русскоговорящим гражданам общаться с чиновниками на русском языке по всей территории страны.

25 апреля Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Ранее Рада увеличила квоты украинского языка на телевидении до 90% с 2024.

Тем временем 49% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), поддерживают перевод всех русскоязычных школ на украинский язык обучения.

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