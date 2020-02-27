Об эвакуации украинцев из-за короновируса в Италии пока речь не идет, - МИД

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел заявляет, что речь об эвакуации граждан Украины из Италии пока не идет, в том время как там одна украинка уже заболела коронавирусом.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

"На данный момент, об эвакуации из Италии (украинцев) речь не идет", - сказал он.

По его словам, при этом, консульская служба находится на постоянной связи с находящимися за границей, в том числе и в Италии, украинцами.

Коваленко подчеркнул, что все просьбы граждан Украины учитываются.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса Covid-19.

Италия ввела карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, предусматривающий запрет въезда и выезда из области.

Такое решение было принято после того, как число заболевших коронавирусом достигло 79 человек, 2 из которых умерли.

На консульском учете в Италии находится более 15,6 тыс. украинцев, при этом инфицированных новым видом коронавируса среди них по состоянию на 24 февраля нет.