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  • Об эвакуации украинцев из-за короновируса в Италии пока речь не идет, - МИД
27 февраля 2020, четверг, 11:33 27
Европа 2020-02-27T11:43:32+02:00
Українські Новини
Об эвакуации украинцев из-за короновируса в Италии пока речь не идет, - МИД

Об эвакуации украинцев из-за короновируса в Италии пока речь не идет, - МИД

Жора Шокин
Украина, МИД, Италия, Украинцы, Заражение, Эвакуация, Коронавирус
Коронавирус в Италии. карта: Johns Hopkins CSSE
Коронавирус в Италии. карта: Johns Hopkins CSSE

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел заявляет, что речь об эвакуации граждан Украины из Италии пока не идет, в том время как там одна украинка уже заболела коронавирусом.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

"На данный момент, об эвакуации из Италии (украинцев) речь не идет", - сказал он.

По его словам, при этом, консульская служба находится на постоянной связи с находящимися за границей, в том числе и в Италии, украинцами.

Коваленко подчеркнул, что все просьбы граждан Украины учитываются.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса Covid-19.

Италия ввела карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, предусматривающий запрет въезда и выезда из области.

Такое решение было принято после того, как число заболевших коронавирусом достигло 79 человек, 2 из которых умерли.

На консульском учете в Италии находится более 15,6 тыс. украинцев, при этом инфицированных новым видом коронавируса среди них по состоянию на 24 февраля нет.

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