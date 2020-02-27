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27 февраля 2020, четверг, 17:43 20
Происшествия 2020-02-27T17:43:52+02:00
Українські Новини
Нацдружины штурмовали горсовет Жмеринки, но атаку отбила полиция

Нацдружины штурмовали горсовет Жмеринки, но атаку отбила полиция

Елизавета Кесельман
Винница, Погром, Горсовет, Митинги, Жмеринка

В Жмеринке (Винницкая область) около 20 человек штурмовали помещение городского совета с целью сорвать внеочередное заседание. Об этом передает Национальная полиция области.

Отмечается, что нападение произошло около 11:00, 27 февраля, в четверг. Нападающие повредили двери и мебель, а также выбили окна. Несмотря на это, пройти в зал заседаний мужчинам помешала полиция.

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"Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входные двери и мебель в помещении, побили окна. За совершение хулиганских действий полицейские задержали и доставили в отдел полиции 11 человек", – говорится в сообщении.

 

По предварительной информации, во время беспорядков пострадали 12 человек, 8 из которых – полицейские, 4 – правонарушители. Им предоставили медицинскую помощь.

Сейчас правоохранители устанавливают лица задержанных, на месте событий работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о правовой квалификации преступления.

Как сообщали Українські Новини, в мае из-за штурма здания Львовского горсовета госпитализировали избитого руководителя департамента Львовского горсовета.

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