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27 февраля 2020, четверг, 17:13 26
Общество 2020-02-27T17:14:07+02:00
Українські Новини
Паника и животные инстинкты: Кернес рассказал о стрельбе на "Барабашово"

Паника и животные инстинкты: Кернес рассказал о стрельбе на "Барабашово"

Ольга Фандорина
Харьков, Барабашово, Столкновения, Геннадий Кернес
Геннадий Кернес. Фото: 112 Украина
Геннадий Кернес. Фото: 112 Украина

Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал стычки между предпринимателями и охранным агентством, которые произошли днем 27 февраля в Харькове на рынке "Барабашово". Об этом сообщает "КП в Украине".

"То, что я увидел сегодня на Барабашово - это паника и животные инстинкты. Агрессия и хамство. Людей я не виню: годами их держали на поводке, они строились без документов, их заставляли платить рынку дань за годы вперед, а когда пришло время пролить свет на эту клоаку, им объявили врага - Кернес", - отметил городской голова.

В свою очередь, градоначальник считает, что враг хозяев рынка Барабашова - отнюдь не мэр, а их собственная жадность. Кернес предупредил оппонентов, что "спрятаться за спину людей не получится".

"Сегодня коммунальные службы сносили незаконную рекламную конструкцию, ни одно торговое место не тронуто и не будет, пока предприниматели бесплатно не получат замену", - пообещал мэр Харькова.

Кернес отметил, что незаконное использование земли концерном АВЭК доказывается и уже не раз доказано в суде. А разобраться с действиями боевиков, "фельдматушек" (Александр Фельдман - бизнесмен, которому принадлежит "Барабашово", - прим.авт.), которые с утра перекрыли дороги, поджигали и разжигали конфликт - это ответственность правоохранителей.

Что касается дороги, которая должна пройти по территории рынка (для чего должен пройти демонтаж части торговых площадей), то она, заверил Геннадий Кернес, в любом случае будет достроена.

"Мы закончим начатое. Не устану говорить, что дорога будет построена. Дорога строится для харьковчан", - отметил мэр.

Напомним, что 27 февраля возле ТЦ "Барабашово" произошли столкновения между группой людей в камуфляжной форме без опознавательных знаков и предпринимателями, протестующими против планов строительства дороги по территории торгового центра.

Нападавшие использовали палки, ножи, арматуру, огнестрельное оружие, а также гранаты, применили слезоточивый газ. По информации "STOP–дорога!", в больницы с ранениями и травмами разной степени тяжести обратились около 15 предпринимателей и работников Торгового центра.

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