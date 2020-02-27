Во многих киевских аптеках нет масок: где купить

Например, не оказалось масок в таких аптеках, как "Доброго дня", "Мед-фарм" и "Традиции здоровья".

Маски присутствуют в аптеках "Низьких цін", "Фармация", в небольшом количестве – в аптеке "Виталюкс" (только в аптеке по ул. Антоновича и в пригороде Киева Буча).

В ряде киевских школ родителей обязали купить маски для учащихся, чтобы проводить тренировки по гражданской безопасности.

Напомним, важно знать, что медицинская маска — не единственный способ защититься от коронавируса. Как ее правильно носить ранее рассказали специалисты.

Тем временем в Украине всем людям, которые въезжают в страну, меряют температуру. Например, в Киеве за день проверили температуру у 13 тыс. прилетевших из-за границы граждан. Кроме того, определены больницы, куда будут отправлять людей с подозрением на вирус Covid-19.

В Новых Санжарах Полтавской области все 89 граждан, которые прилетели из Уханя, здоровы. Они продолжают находиться на карантине.

Ранее СНБО назвало группы риска заражения коронавирусом.