Во многих киевских аптеках нет масок: где купить

В то время как с подозрением на коронавирус в Черновицкой области изолированы два человека, а в Италии уже подтвержден случай заражения вирусом Covid-19 у украинки, во многих киевских аптеках в продаже отсутствуют медицинские маски, спрос на которые резко вырос на фоне распространения коронавируса в мире. Об этом Українським Новинам сообщили представители ряда киевских аптек. Например, не оказалось масок в таких аптеках, как "Доброго дня", "Мед-фарм" и "Традиции здоровья". Маски присутствуют в аптеках "Низьких цін", "Фармация", в небольшом количестве – в аптеке "Виталюкс" (только в аптеке по ул. Антоновича и в пригороде Киева Буча). В ряде киевских школ родителей обязали купить маски для учащихся, чтобы проводить тренировки по гражданской безопасности. Напомним, важно знать, что медицинская маска — не единственный способ защититься от коронавируса. Как ее правильно носить ранее рассказали специалисты. Тем временем в Украине всем людям, которые въезжают в страну, меряют температуру. Например, в Киеве за день проверили температуру у 13 тыс. прилетевших из-за границы граждан. Кроме того, определены больницы, куда будут отправлять людей с подозрением на вирус Covid-19. В Новых Санжарах Полтавской области все 89 граждан, которые прилетели из Уханя, здоровы. Они продолжают находиться на карантине. Ранее СНБО назвало группы риска заражения коронавирусом.