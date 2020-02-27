подписаться на рассылку
24.25 24.64
26.35 26.89
˟
27 февраля 2020, четверг, 13:16 200
Общество 2020-02-27T13:17:12+02:00
Українські Новини
Киев определил больницы, куда будут принимать больных коронавирусом

Киев определил больницы, куда будут принимать больных коронавирусом

Надежда Комендантова
Больницы, Коронавирус, Глава КГГА, коронавирус в Украине
Больница.
Больница.

В то время, как после проведения анализов на коронавирус оказалось, что все 89 находящихся в обсервации в Новых Санжарах Полтавской области граждан здоровы, Киев определил больницы, куда будут принимать людей в случае инфицирования коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"В Киеве определены больницы, где подготовленные боксы в инфекционных отделениях, куда смогут принимать людей на карантин и лечение в случае возможного распространения коронавируса", - говорится в нем.

По словам мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, несмотря на то, что в столице и в стране случаев заболеваний не зарегистрировано, Киев должен быть готовым к тому, что такое может случиться.

В сообщении также отмечается, что 28 февраля вместе со специалистами Министерства здравоохранения в одной из столичных больниц будет проведено обучение для медиков, как оперативно и слаженно действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, но у нее оказалась гастроэнтерология.

Ранее Данилов заявил, что у эвакуированных из Уханя (Китай) и медицинского персонала в Новых Санжарах раз в три дня будут брать биологический материал для проведения молекулярно-генетических исследований для выявления возможного наличия коронавируса.

Тем временем Государственная пограничная служба констатирует отсутствие дефицита защитных масок для работников службы на границах Украины и в аэропортах.

Больше новостей о: Больницы Коронавирус Глава КГГА коронавирус в Украине

Ткаченко уже в среду может стать главой КГГА...
В каждой области определили по две опорные базы дл...
В Италии украинка заболела коронавирусом Covid-19,...
МВФ и Всемирный банк могут перенести ежегодное зас...
Киев определил больницы, куда будут принимать больных коронавирусом
Об эвакуации украинцев из-за коронавируса в Италии пока речь не идет, - МИД
Новости
Жизни Шокина грозит опасность: адвокат заявил о необходимости госохраны для екс-генпрокурора 13:48
Один больной коронавирусом может заразить 2-3 здоровых. В Китае объяснили скорость распространения болезни 13:43
Депутат Папиев предлагает Раде уволить Малюську из-за игнорирования решения ЕСПЧ по закону о люстрации 13:35
Киев определил больницы, куда будут принимать больных коронавирусом 13:16
Минирование Дворца спорта: правоохранители проверяют информацию 13:15
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
На Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами 13:56
В Италии за сутки заболело почти сто человек: данные коронавируса в мире на 26 февраля 09:10 Дополнено
В марте украинцам повысят пенсии: кого оставят без прибавки 05:30
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга 11:26
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты 14:20
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга 11:26
20 февраля 2014 милицию начали убивать раньше, чем майдановцев. "Страна" опубликовала новые документы 10:09
ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека 17:46
больше новостей
Коронавирус распространяется по миру: где обнаружили новые случаи
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok