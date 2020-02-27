В Украину надвигается новый циклон. Синоптики предупредили о дожде, снеге и похолодании

После непогоды 24 февраля, которую принес циклон "Юлия", в Украину надвигается очередной циклон по имени Zehra. Он надвигается из Дании на Балтику и принесет с собой атмосферные фронты.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

По ее словам, 27 февраля в большинстве областей ожидается влажная погода с дождем и мокрым снегом на Западе.

В Украину движется атмосферный фронт

Теплее всего будет будет на Востоке и Юге Украины, а также в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. В течение дня будет + 10 + 15 градусов, а в остальных областях +4...+8.

Также ожидаются сильные ветра в Запорожье, в Крыму, в Николаевской области, в Донецкой, Луганской, в Днепре и районах. В большинстве областей Украины - умеренный, западный и юго-западный ветер.

"Осадки будут проходить с запада на восток, поэтому днем Восток Украины еще побудет в сухой погоде - будут дожди только к вечеру, а в западных областях и на севере осадки вероятные утром и днем, а вечером - прояснит", - пишет синоптик.

По прогнозу Гисметео, в Киеве 27-го февраля ожидается дождь. Температура воздуха в столице после +10, +11 градусов снизится до +6...+2 градусов.

Прогноз погоды. Гисметео

В течение всего дня погода будет пасмурной. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться.

Прогноз на Sinoptik

Как сообщали Українські Новини, погода изменится несколько раз: Украину накроет сильный снег с дождями на выходных.

Также метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.