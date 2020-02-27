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27 февраля 2020, четверг, 14:25 301
Общество 2020-02-27T14:26:47+02:00
Українські Новини
В Черновицкой области два человека изолированы с подозрением на коронавирус

В Черновицкой области два человека изолированы с подозрением на коронавирус

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Вспышка коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как коронавирус уже добрался до Польши, в Украине за прошедшие сутки температура тела была проверена у 75 тыс. человек на пунктах пропуска и в аэропортах международного значения.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Мы продолжаем температурный скрининг на пунктах пропуска и аэропортах международного значения. За прошлые сутки было температурным скринингом охвачено около 75 тыс. человек и никто за прошлые сутки не был изолирован в изоляторы или инфекционные стационары... В то же время, когда мы только начинали скрининг, мы изолировали несколько человек и сегодня мы проводим лабораторные исследования в Центральной вирусологической лаборатории относительно двух случаев подозрения на коронавирусную инфекцию, эти два человека с Черновицкой области, образцы переданы в лабораторию и сегодня будут проведены исследования и будут результаты исследования", - сказал он.

Люшко уточнил, что ранее были исследованы их образцы в вирусологической лаборатории Черновицкого лабораторного центра, при этом исследования на грипп и грипоподобные заболевания дали негативные результаты, поэтому они были переданы для исследования тест-системами на наличие коронавирусной инфекции.

Как сообщали Українськi Новини, Киев определил больницы, куда будут принимать людей в случае инфицирования коронавирусом.

Тем временем Государственная пограничная служба констатирует отсутствие дефицита защитных масок для работников службы на границах Украины и в аэропортах.

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