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27 февраля 2020, четверг, 16:33 93
Верховная Рада и партии 2020-02-27T16:44:22+02:00
Українські Новини
Казак Гаврилюк теперь "живет как все" и работает таксистом в Киеве

Казак Гаврилюк теперь "живет как все" и работает таксистом в Киеве

Таня Войтюк
Киев, Такси, Депутат, Народный фронт, Михаил Гаврилюк
Михаил Гаврилюк работает в службе такси
Михаил Гаврилюк работает в службе такси

Бывшего народный депутата от фракции "Народный Фронт" Михаила Гаврилюка, который построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера, на днях заметили таксующим в одной из киевских служб такси, а сегодня Михаил лично подтвердил эту информацию.

Об этом сообщает "КП".

Все началось с того, что киевлянка Алла Железняк опубликовала пост с фотографией водителя, по виду очень похожего на Михаила Гаврилюка. 

"Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, когда выходила из авто. Зовут Михаил. Скажите, что я ошибаюсь. Вживую еще больше похож", - написала она.

На одной из фотографий - народный депутат Михаил Гаврилюк, а на другой - таксист Михаил. 

Пост на FacebookПост на Facebook Аллы Железняк

После этого экс-депутат подтвердил эту информацию.

"Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому", - сообщил Гаврилюк.

Напомним, с депутатством Гаврилюк не спешил прощаться. На досрочных парламентских выборах 2019 года он попытался пройти на второй депутатский срок, баллотируясь по одному из мажоритарных округов в Киевской области. Выборы проиграл с результатом 0,56% - за него проголосовало 512 человек. После проигрыша шутил, что станет "диванным критиком".

"Теперь я займусь одним из самых легких дел. Так что подвиньтесь, диванные критики, в вашем полку пополнение. Смотря на количество украиноненавистников, которые прошли в Раду, понимаю, что критиковать будет кого", - писал в июле 2019 года на своей страничке в "Фейсбук" Гаврилюк.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2016 у Гаврилюка родилась дочка.

В марте 2019 Михаил Гаврилюк задекларировал покупку автомобиля Ssang Yong Rexton 2008 года выпуска за 98 тыс. гривен.

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