Что неоходимо знать про коронавирус: профилактика, защита и откуда брать информацию

В то время, как новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за пределами Китая становится больше, а в соцсетях распространяются фейки о нем, необходимо сохранять спокойствие и изучать информацию только из надежных источников. Советами и полезной информацией поделилась Ульяна Супрун на своей страничке в Facebook.

Общие рекомендации для профилактики коронавируса:

Часто и тщательно мойте руки водой и мылом. Центры по контролю и профилактике заболеваний в США советует мыть руки в течение не менее 20 секунд. Если нет возможности помыть руки с водой и мылом, стоит использовать спиртосодержащий антисептик для рук - раствор с содержанием спирта 60-80% или с 2% хлоргексидина. Антисептик должен покрывать всю поверхность кожи рук, обрабатывать руки надо не менее 30 секунд и особое внимание уделить ногтям (здесь накапливается больше грязи). При первой же возможности помойте руки мылом и водой. Не касайтесь грязными руками глаз, носа или рта. Избегайте тесного контакта с больными людьми и толпой.

Если проявились симптомы острой респираторной инфекции, чтобы предотвратить заражение других необходимо:

оставайтесь дома, если заболели;

избегайте тесного контакта с другими людьми;

прикрывайте рот и нос салфеткой во время кашля и чихания, а после тщательно мойте руки;

регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности;

будьте на связи со своим семейным врачом;

используйте защитную маску обязательно, если заболели и имеете респираторные симптомы (кашель, насморк), а также находясь в местах большого скопления людей для дополнительной защиты.

Правила использования защитной маски:

она должна покрывать нос и рот и плотно прилегать, без отступлений по краям;

заменяйте маску, как только она стала влажной;

не трогайте внешнюю часть маски руками, а если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком;

заменяйте маску каждые четыре часа и не используйте маску повторно.

Подробнее об защитных масках можно посмотреть в видео-инструкции с объяснением.

Людям, которые путешествуют следует:

поддерживать гигиену рук;

избегать посещения рынков животных и птиц;

избегать посещения больных и толпы;

обратиться к врачу в случае появления симптомов - кашля, лихорадки или трудности с дыханием;

также важно воздержаться от поездок в Китай и другие страны, где зафиксированы случаи коронавируса.

Для врачей, эпидемиологов и лабораторных специалистов разработали алгоритм действий в случае подозрения на COVID-19.

Ответственные управленцы могут ознакомить своих работников с информацией про коронавирус, пути его передачи, риски, а также договориться о том, что в случае болезни, работник должен оставаться дома.

Также офис нужно обеспечить средствами индивидуальной одноразового использования: посудой, салфетками, дезинфицирующими средствами, очищать рабочие поверхности, особенно те, которых касается многие - столешницы и дверные ручки и тому подобное.

Важно помнить, что по симптомам коронавирус похож на острую респираторную инфекцию - в основном это лихорадка, кашель, проблемы с дыханием. Симптомы могут проявиться через 2-14 дней после заражения, хотя сейчас известны случаи более длительного инкубационного периода. Вирус может вызвать воспаление обоих легких.

Надежные источники информации про коронавирус:

Как сообщали Українські Новини, с 27 февраля в детских садах и школах Украины будут рассказывать о профилактике коронавируса.

Также в ВОЗ рассказали про неочевидные опасности коронавируса.