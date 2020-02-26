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26 февраля 2020, среда, 20:59 127
Общество 2020-02-26T21:29:07+02:00
Українські Новини
Что неоходимо знать про коронавирус: профилактика, защита и откуда брать информацию

Что неоходимо знать про коронавирус: профилактика, защита и откуда брать информацию

Елена Новикова
Профилактика коронавируса, Симптомы коронавируса, Симптомы ОРВИ, Защитные маски, Информация про коронавирус, Коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за пределами Китая становится больше, а в соцсетях распространяются фейки о нем, необходимо сохранять спокойствие и изучать информацию только из надежных источников. Советами и полезной информацией поделилась Ульяна Супрун на своей страничке в Facebook.

 Общие рекомендации для профилактики коронавируса:

  1. Часто и тщательно мойте руки водой и мылом. Центры по контролю и профилактике заболеваний в США советует мыть руки в течение не менее 20 секунд.
  2. Если нет возможности помыть руки с водой и мылом, стоит использовать спиртосодержащий антисептик для рук - раствор с содержанием спирта 60-80% или с 2% хлоргексидина. Антисептик должен покрывать всю поверхность кожи рук, обрабатывать руки надо не менее 30 секунд и особое внимание уделить ногтям (здесь накапливается больше грязи). При первой же возможности помойте руки мылом и водой.
  3. Не касайтесь грязными руками глаз, носа или рта.
  4. Избегайте тесного контакта с больными людьми и толпой.

Если проявились симптомы острой респираторной инфекции, чтобы предотвратить заражение других необходимо:

  • оставайтесь дома, если заболели;
  • избегайте тесного контакта с другими людьми;
  • прикрывайте рот и нос салфеткой во время кашля и чихания, а после тщательно мойте руки;
  • регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности;
  • будьте на связи со своим семейным врачом;
  • используйте защитную маску обязательно, если заболели и имеете респираторные симптомы (кашель, насморк), а также находясь в местах большого скопления людей для дополнительной защиты.

Правила использования защитной маски:

  • она должна покрывать нос и рот и плотно прилегать, без отступлений по краям;
  • заменяйте маску, как только она стала влажной;
  • не трогайте внешнюю часть маски руками, а если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком;
  • заменяйте маску каждые четыре часа и не используйте маску повторно.

Подробнее об защитных масках можно посмотреть в видео-инструкции с объяснением.

Людям, которые путешествуют следует:

  • поддерживать гигиену рук;
  • избегать посещения рынков животных и птиц;
  • избегать посещения больных и толпы;
  • обратиться к врачу в случае появления симптомов - кашля, лихорадки или трудности с дыханием;
  • также важно воздержаться от поездок в Китай и другие страны, где зафиксированы случаи коронавируса.

Для врачей, эпидемиологов и лабораторных специалистов разработали алгоритм действий в случае подозрения на COVID-19.

Ответственные управленцы могут ознакомить своих работников с информацией про коронавирус, пути его передачи, риски, а также договориться о том, что в случае болезни, работник должен оставаться дома.

Также офис нужно обеспечить средствами индивидуальной одноразового использования: посудой, салфетками, дезинфицирующими средствами, очищать рабочие поверхности, особенно те, которых касается многие - столешницы и дверные ручки и тому подобное.

Важно помнить, что по симптомам коронавирус похож на острую респираторную инфекцию - в основном это лихорадка, кашель, проблемы с дыханием. Симптомы могут проявиться через 2-14 дней после заражения, хотя сейчас известны случаи более длительного инкубационного периода. Вирус может вызвать воспаление обоих легких.

Надежные источники информации про коронавирус:

  1. Оперативную ситуацию и советы по предотвращению можно узнать на страницах Центра общественного здоровья Украины и Министерства здравоохранения Украины.
  2. World Health Organization (WHO), а также на странице World Health Organization Ukraine.
  3. На сайте CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний в США).
  4. Подробный материал с различными картами и инфографикой о генезисе вируса, реакцию на его распространение и меры предупреждения можно узнать на этом сайте.
  5. База знаний о СОVID-19 с достоверными источниками и визуальной информацией. 
  6. О фейковой защите от коронавируса.
  7. Что следует знать о вирусе. 
  8. Информация о коронавирусе и гриппе.

Как сообщали Українські Новини, с 27 февраля в детских садах и школах Украины будут рассказывать о профилактике коронавируса

Также в ВОЗ рассказали про неочевидные опасности коронавируса.

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