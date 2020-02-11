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11 февраля 2020, вторник, 07:00 78 Новости дня
Общество 2020-02-11T07:00:02+02:00
Українські Новини
Коболев с Герусом поспорили о приватизации Нефтегаза. НАБУ завело новое дело на Порошенко

Коболев с Герусом поспорили о приватизации Нефтегаза. НАБУ завело новое дело на Порошенко

Денис Иванеско
Коронавирус, Грипп, Карантин, Нефтегаз, Коболев, Андрей Герус, НАБУ, Порошенко Петр, Майдан, Годовщина Евромайдана, Оскар-2020, Паразиты, Прогноз погоды, Главное за день

Коронавирус еще не дошел до Украины, зато у нас бушует свой "домашний" вирус. Три сотни школ уже закрыты на карантин и их количество продолжает расти.

 
Настоящая драма развернулась на океанском круизном лайнере Diamond Princess. Он прибыл в японский порт, но на землю никого не выпускают из-за карантина. Уже 41 человек заболели тем самым китайским коронавирусом. В том числе – одна украинка, которая работает в составе экипажа судна. Всего на борту 26 украинцев из 3700 пассажиров и членов экипажа разных национальностей. Все они заперты на борту. А количество зараженных вирусом каждый день растет.
 
Глава Нефтегаза Коболев предложил продать государственную компанию, чтобы оправдать свою сверхвысокую зарплату. Тогда, по его мнению, все перестанут ее обсуждать. Герус объяснил Коболеву, что Нефтегаз продать нельзя, поскольку это незаконно. Ведь в собственности Нефтегаза находятся стратегические подземные хранилища газа. Коболев является одним из самых высокооплачиваемых госуправленцев. Сколько он точно получает, не известно. Его оклад превышает 1 млн грн в месяц. А декларации он не подает. Известно лишь, что 15 начальников в Нефтегазе каждый месяц в 2018 году получали в среднем по 3,7 млн грн в месяц. В сумме они съели годовую поддержку государством кино.
 
НАБУ завело новое дело на Порошенко. Подозревает его в завладении госсредствами. Правда, расследование они начали не по своей инициативе, а по заявлению 11 депутатов. Бывший президент продолжает игнорировать допросы, зато отдыхает на широкую ногу. Рождественский отдых Порошенко во Франции обошелся ему в 700 тыс грн.
 
Перед шестой годовщиной Майдана СМИ опубликовали список тысячи силовиков, которые пострадали от действий протестующих. Полистать его можно здесь. Журналисты справедливо задают вопрос: таким ли уж мирным был протест, как об этом рассказывают победившие?
 
Если вы пропустили награждение Оскаром, здесь полный список победителей. Лучшим фильмом стала отличная корейская лента "Паразиты".
 
Синоптики обещают штормовой ветер. Во вторник возможен дождь.

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