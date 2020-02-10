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10 февраля 2020, понедельник, 16:58 26
Общество 2020-02-10T16:59:17+02:00
Українські Новини
Пассажирам лайнера с коронавирусом полностью вернут деньги за круиз

Пассажирам лайнера с коронавирусом полностью вернут деньги за круиз

Таня Войтюк
Коронавирус, Лайнер, Китай, Япония, Карантин, Круиз, круизный лайнер
Японский лайнер. Скриншот:YouTube/Princess Cruises
Японский лайнер. Скриншот:YouTube/Princess Cruises

Компания Princess Cruises полностью возместит всем пассажирам стоимость круиза на оставленном в карантине из-за коронавируса лайнере Diamond Princess, где вирус обнаружили у 41 пассажира, в числе которых было два украинца.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что пассажирам вернут деньги за авиабилеты, проживание в гостинице, наземный проезд, предоплаченные наземные экскурсии, чаевые для персонала лайнера и другие статьи расходов.

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