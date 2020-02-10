Пассажирам лайнера с коронавирусом полностью вернут деньги за круиз

Компания Princess Cruises полностью возместит всем пассажирам стоимость круиза на оставленном в карантине из-за коронавируса лайнере Diamond Princess, где вирус обнаружили у 41 пассажира, в числе которых было два украинца.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что пассажирам вернут деньги за авиабилеты, проживание в гостинице, наземный проезд, предоплаченные наземные экскурсии, чаевые для персонала лайнера и другие статьи расходов.