Пассажирам лайнера с коронавирусом полностью вернут деньги за круиз

Компания Princess Cruises полностью возместит всем пассажирам стоимость круиза на оставленном в карантине из-за коронавируса лайнере Diamond Princess, где вирус обнаружили у 41 пассажира, в числе которых было два украинца. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что пассажирам вернут деньги за авиабилеты, проживание в гостинице, наземный проезд, предоплаченные наземные экскурсии, чаевые для персонала лайнера и другие статьи расходов. Кроме того, с пассажиров не будут взимать дополнительную плату за услуги на борту Diamond Princess на время карантина, а каждому пассажиру лайнера подарят бесплатную поездку аналогичной стоимости. Также всем членам экипажа выплатят "достаточные доплаты за выполненную работу". Как сообщали Українські Новини, в Японии, где ранее обнаружили коронавирус у человека, не посещавшего Китай, задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек из-за подозрения симптомов коронавируса. После этого в МИД подтвердили заражение украинца коронавирусом на японском лайнере. Напомним, 26 украинцев находятся на круизном лайнере с выявленным китайским коронавирусом.