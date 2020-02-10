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10 февраля 2020, понедельник, 08:59 9190
Общество 2020-02-10T17:21:32+02:00
Українські Новини
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана

СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана

Ирина Дорофейчук
Евромайдан, Майдан, Правоохранительные органы, Милиция, Революция Достоинства, Нападения на милицию
Штурм Банковой 1 декабря 2013 года Фото: strana.ua
Штурм Банковой 1 декабря 2013 года Фото: strana.ua

В распоряжении портала strana.ua оказался полный список милиционеров, которые были ранены или травмированы на во время протестов на Майдане в декабре 2013 - феврале 2014 года - с указанием даты и причины. 

В документе 919 фамилий правоохранителей, которые так или иначе пострадали в ходе протестов. 

Открывает этот список беркутовец Владислав Бабкин из Киева. 30 ноября 2013 года он получил ушиб левой кисти - это была дата первого побоища на Майдане, когда "Беркут" жестко зачистил площадь. Что и стало отправной точкой уже затухавших протестов.  Всего в ту ночь пострадали 15 правоохранителей. Они получили травмы разной степени тяжести - ушибы, гематомы, рваные раны, химический отек глаз.

Еще 140 милиционеров пострадали 1 декабря - во время штурма Администрации президента майдановцами. Среди причин госпитализации встречается "отравление неизвестным веществом", переломы бедра и голени, потеря сознания от удушья, рваная рана подбородка и уха. 

Дальше датировка пострадавших правоохранителей примерно совпадает со всеми вспышками насилия в центре Киева. 9-11 декабря милиция снимала блокаду с правительственного квартала. 

В дальнейшем встречаются и более серьезные ранения - например, проникающие ножевые. Его в частности получил капитан Евгений Плахонин 25 января на Европейской площади, крымский "беркутовец" Роман Колесников 18 февраля на улице Грушевского. Ранение пришлось в левую ягодицу. 

В документе зафиксировано более 140 огнестрельных ранений

Большинство случились 20 февраля - в день бойни на Институтской. Впрочем, в милиционеров стреляли и ранее - с 18 февраля.

Но больше всего пулевых ранений было получено 20-го февраля. Милиционерам попадали в самые разные места - от лица до паха и поясницы. Всего в списке 29 тяжелых ранений и 245 средней тяжести (необязательно огнестрельных). 

Список включает в себя только раненных милиционеров и не включает погибших. 

По разным оценкам, с 18 по 20 февраля 2014 на Майдане ипогибло от 78 до 83 активистов. После 20 февраля от ранений умерло еще более 20 протестующих.

Также по разным оценкам на Майдане погибло от19 до 23 правоохранителей.

 

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