Порошенко не смог спустить зарплату Смелянского за время отдыха во Франции

Бывший Президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко потратил на отдых во Франции в текущем году 712 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.



Согласно данным электронной декларации экс-главы государства, расходы на туристические услуги во Франции 2020 году составили 514 621 гривну и 197 417 гривен.

Отдых во Франции. Скриншот: public.nazk.gov.ua





Напомним, ранее высокие доходы чиновников новой власти вызвали недовольство у простых граждан.



Так, генеральный директор "Укрпочты" Смелянский подтвердил, что получает зарплату больше, чем президент США.



Заработная плата Смелянского за декабрь составила 1 миллион 24 тысячи гривен.



Кроме того, министр образования и науки Анна Новосад, которая пожаловалась, что не может завести ребенка из-за зарплаты в 36 тыс. гривен, задекларировала покупку квартиры в Киеве за 944 тыс. гривен.



Новосад приобрела у компании "Дисбуд" квартиру в столице общей площадью 46,6 кв. м.



Позже Новосад отказалась говорить с журналистами о покупке квартиры за 1 млн гривен.





