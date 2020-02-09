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  • Порошенко не смог спустить зарплату Смелянского за время отдыха во Франции
09 февраля 2020, воскресенье, 12:56 108
Политика 2020-02-09T13:02:45+02:00
Українські Новини
Порошенко не смог спустить зарплату Смелянского за время отдыха во Франции

Порошенко не смог спустить зарплату Смелянского за время отдыха во Франции

Валерия Драгомирова
Отдых, декларация, Отдых во Франции, Порошенко Петр
Петр Порошенко. Скриншот/5 канал
Петр Порошенко. Скриншот/5 канал

Бывший Президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко потратил на отдых во Франции в текущем году 712 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Согласно данным электронной декларации экс-главы государства, расходы на туристические услуги во Франции 2020 году составили 514 621 гривну и 197 417 гривен.

Отдых во Франции. Скриншот: public.nazk.gov.uaОтдых во Франции. Скриншот: public.nazk.gov.ua



Напомним, ранее высокие доходы чиновников новой власти вызвали недовольство у простых граждан.

Так, генеральный директор "Укрпочты" Смелянский подтвердил, что получает зарплату больше, чем президент США.

Заработная плата Смелянского за декабрь составила 1 миллион 24 тысячи гривен.

Кроме того, министр образования и науки Анна Новосад, которая пожаловалась, что не может завести ребенка из-за зарплаты в 36 тыс. гривен, задекларировала покупку квартиры в Киеве за 944 тыс. гривен. 

Новосад приобрела у компании "Дисбуд" квартиру в столице общей площадью 46,6 кв. м.

Позже Новосад отказалась говорить с журналистами о покупке квартиры за 1 млн гривен. 


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