НАБУ открыло дело о возможном завладении Порошенко госсредствами

В то время, как Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по заявлению 11 депутатов Верховной Рады о возможном завладении бывшим Президентом Петром Порошенко государственными средствами.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

"НАБУ выполнило решение суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе.

17 декабря 2019 года 11 депутатов Верховной Рады обратились в НАБУ с депутатским обращением, в котором сообщили о возможном совершении Порошенко и лицами из его окружения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

При этом НАБУ не открыло дело.

После этого в суд была подана жалоба на действия НАБУ и 9 января суд обязал бюро начать расследование.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Порошенко по подозрению в государственной измене.

Ранее пресс-служба партии "Европейская солидарность" заявляла, что Офис президента и ГБР следят за Порошенко и подстраивают график допросов под его международные визиты.

После допроса Порошенко рассказал, что ГБР читает его переписку.