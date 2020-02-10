подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
10 февраля 2020, понедельник, 14:49 429
Силовые структуры 2020-02-10T14:51:04+02:00
Українські Новини
НАБУ открыло дело о возможном завладении Порошенко госсредствами

НАБУ открыло дело о возможном завладении Порошенко госсредствами

Надежда Комендантова
НАБУ, Петр Порошенко, Расследование, Уголовное дело, Завладение денежными средствами
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

В то время, как Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по заявлению 11 депутатов Верховной Рады о возможном завладении бывшим Президентом Петром Порошенко государственными средствами.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

"НАБУ выполнило решение суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе.

17 декабря 2019 года 11 депутатов Верховной Рады обратились в НАБУ с депутатским обращением, в котором сообщили о возможном совершении Порошенко и лицами из его окружения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

При этом НАБУ не открыло дело.

После этого в суд была подана жалоба на действия НАБУ и 9 января суд обязал бюро начать расследование.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Порошенко по подозрению в государственной измене.

Ранее пресс-служба партии "Европейская солидарность" заявляла, что Офис президента и ГБР следят за Порошенко и подстраивают график допросов под его международные визиты.

После допроса Порошенко рассказал, что ГБР читает его переписку.

Больше новостей о: НАБУ Петр Порошенко Расследование Уголовное дело Завладение денежными средствами

На японском лайнере уже два украинца заразились коронавирусом
Чтобы оправдать сверхвысокие зарплаты начальников в "Нефтегазе", Коболев предложил продать госкомпанию
Новости
Приложение "Дія" обошло TikTok и Viber по количеству скачиваний 15:55
Прокуратура расследует принудительную выдачу паспортов ЛНР жителям Луганской области 15:37
Поездка в Давос обошлась Зеленскому и украинской делегации в $14,5 тис. 102,6 тис. гривен 15:36
Нулевая толерантность Deutsche Bahn к коррупции позволяет уничтожить схемы на украинской железной дороге, – Гончарук 15:27
В 2019 местные бюджеты увеличились на 17,6% 15:13
больше новостей
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
С 10 февраля на мосту Патона в Киеве ограничат движение и закроют его для грузовиков 14:42
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
В ДТП под Воронежем погибло 3 украинца из Луганской области 14:14
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
больше новостей
Зарплаты в Кабмине Гончарука больше, чем в правительствах Чехии и Польши 17:05
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
Зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане 18:10
больше новостей
НАБУ открыло дело о возможном завладении Порошенко госсредствами
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok