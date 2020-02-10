подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Атмосферный фронт из Европы принесет мокрый снег и штормовые ветра: синоптик предупредила об ухудшении погоды
10 февраля 2020, понедельник, 06:00 821 Карта
Жизнь 2020-02-10T06:00:02+02:00
Українські Новини
Атмосферный фронт из Европы принесет мокрый снег и штормовые ветра: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Атмосферный фронт из Европы принесет мокрый снег и штормовые ветра: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Валерия Драгомирова
Погода, Штормовой ветер, атмосферный фронт, Дождь, Мокрый снег, Прогноз погоды
Зима. Фото: pixabay
Зима. Фото: pixabay

В то время как ночь 9 февраля стала самой холодной за эту зиму, 10 февраля заметно потеплеет, в течение дня в большинстве областей Украины столбики термометров поднимутся до + 1 + 8 градусов, лишь в восточной части будет холоднее, 0-5 градусов мороза. Атмосферный фронт с Европы принесет дожди и мокрый снег. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Над северными районами Норвегии и Швеции находиться центр мощного циклона на имя Sabine. Циклон станет причиной штормового, местами ураганного ветра и сильных осадков во многих странах Европы.

"В Украине 10-го февраля также ветер разгуляется не просто к сильному, а даже к очень сильному, до 15-25 м/с, а на Западе и, особенно, в Карпатах до 30 м/с и даже 30 м/с", - пишет синоптик.

Атмосферный фронт с запада принесет в западные области, в Винницкую и в северную часть страны дождь и мокрый снег. В Карпатах ожидаются значительные осадки.

В Киеве 10 февраля ожидается штормовой ветер.

"Вместе со штормовым юго-западным ветром придет потепление, ночью уже слабоват "минус", а днем ​​в Киеве до +5 градусов. Осадки: утром сухо, днем ​​увеличение облачности и влажности, вечером в столице дождь и мокрый снег", - рассказала Диденко.

Циклон. Карта: Facebook/Наталья ДиденкоЦиклон. Карта: Facebook/Наталья Диденко



Как сообщали Українські Новини, синоптики дали аномальный прогноз на всю весну-2020. 


Больше новостей о: Погода Штормовой ветер атмосферный фронт Дождь Мокрый снег Прогноз погоды

Морозы до -19, штормовой ветер и мокрый снег: в по...
Шквал непогоды прокатился по Украине: обесточено б...
В Украину идет фронт с проливными дождями и похоло...
Похолодание усилится, придут ощутимые морозы: сино...
В МИД подтвердили заражение украинца коронавирусом на японском лайнере
Нацбанк повысил курс гривны: сколько стоит валюта в начале недели
Новости
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
Нацбанк повысил курс гривны: сколько стоит валюта в начале недели 05:40
Жесткая посадка: Фото: Telegram/Aviaincidents
В России пассажирский самолет совершил жесткую посадку 23:45
Иран в третий раз не смог вывести спутник на орбиту 22:45
больше новостей
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
С 10 февраля на мосту Патона в Киеве ограничат движение и закроют его для грузовиков 14:42
В ДТП под Воронежем погибло 3 украинца из Луганской области 14:14
За сутки в мире выявлено почти три тысячи случаев заболевания коронавирусом 13:45
Зарплаты в Кабмине Гончарука больше, чем в правительствах Чехии и Польши 17:05
больше новостей
Зарплаты в Кабмине Гончарука больше, чем в правительствах Чехии и Польши 17:05
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
Зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане 18:10
Очередное повышение тарифов: сколько заплатят за коммуналку украинцы уже в марте 08:25
Экс-беркутовцы Тамтура и Маринченко вернулись в Украину после обмена пленными 16:06
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok