Атмосферный фронт из Европы принесет мокрый снег и штормовые ветра: синоптик предупредила об ухудшении погоды

В то время как ночь 9 февраля стала самой холодной за эту зиму, 10 февраля заметно потеплеет, в течение дня в большинстве областей Украины столбики термометров поднимутся до + 1 + 8 градусов, лишь в восточной части будет холоднее, 0-5 градусов мороза. Атмосферный фронт с Европы принесет дожди и мокрый снег. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Над северными районами Норвегии и Швеции находиться центр мощного циклона на имя Sabine. Циклон станет причиной штормового, местами ураганного ветра и сильных осадков во многих странах Европы.



"В Украине 10-го февраля также ветер разгуляется не просто к сильному, а даже к очень сильному, до 15-25 м/с, а на Западе и, особенно, в Карпатах до 30 м/с и даже 30 м/с", - пишет синоптик.



Атмосферный фронт с запада принесет в западные области, в Винницкую и в северную часть страны дождь и мокрый снег. В Карпатах ожидаются значительные осадки.



В Киеве 10 февраля ожидается штормовой ветер.

"Вместе со штормовым юго-западным ветром придет потепление, ночью уже слабоват "минус", а днем ​​в Киеве до +5 градусов. Осадки: утром сухо, днем ​​увеличение облачности и влажности, вечером в столице дождь и мокрый снег", - рассказала Диденко.

Циклон. Карта: Facebook/Наталья Диденко





Как сообщали Українські Новини, синоптики дали аномальный прогноз на всю весну-2020.





