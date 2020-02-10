Атмосферный фронт из Европы принесет мокрый снег и штормовые ветра: синоптик предупредила об ухудшении погоды

В то время как ночь 9 февраля стала самой холодной за эту зиму, 10 февраля заметно потеплеет, в течение дня в большинстве областей Украины столбики термометров поднимутся до + 1 + 8 градусов, лишь в восточной части будет холоднее, 0-5 градусов мороза. Атмосферный фронт с Европы принесет дожди и мокрый снег. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.Над северными районами Норвегии и Швеции находиться центр мощного циклона на имя Sabine. Циклон станет причиной штормового, местами ураганного ветра и сильных осадков во многих странах Европы."В Украине 10-го февраля также ветер разгуляется не просто к сильному, а даже к очень сильному, до 15-25 м\/с, а на Западе и, особенно, в Карпатах до 30 м\/с и даже 30 м\/с", - пишет синоптик. Атмосферный фронт с запада принесет в западные области, в Винницкую и в северную часть страны дождь и мокрый снег. В Карпатах ожидаются значительные осадки.В Киеве 10 февраля ожидается штормовой ветер. "Вместе со штормовым юго-западным ветром придет потепление, ночью уже слабоват "минус", а днем в Киеве до +5 градусов. Осадки: утром сухо, днем увеличение облачности и влажности, вечером в столице дождь и мокрый снег", - рассказала Диденко. Циклон. Карта: Facebook\/Наталья Диденко Как сообщали Українські Новини, синоптики дали аномальный прогноз на всю весну-2020.